NOVO auxílio R$ 2 mil é previsto; veja quem vai receber

Um novo projeto em tramitação pretende liberar um novo auxílio destinado aos caminhoneiros do país. De acordo com as informações da medida, a ideia é fazer com que esse dinheiro chegue nos caminhoneiros autônomos.

O projeto é de autoria da Deputada Federal Perpetua Almeida (PCdoB-AC) e do Deputado Marcon (PT-RS). Além do pagamento do benefício, eles também propõem a suspensão das cobranças de empréstimos para esses trabalhadores. O texto em questão segue em tramitação nas comissões do Câmara dos Deputados.

Os parlamentares que criaram esse texto argumentam que os caminhoneiros autônomos foram um dos que mais se prejudicaram nesta pandemia. Muito se fala, por exemplo, da questão do aumento no valor da gasolina. Isso é uma situação que impacta diretamente esses trabalhadores todos os dias no país.

Não se sabe, no entanto, se esse texto tem muita chance de passar pelo crivo dos parlamentares. É que até aqui imagina-se que o Governo Federal não seja muito favorável ao pagamento de mais essa despesa neste momento. Isso fez com que a Deputada Perpétua Almeida se manifestasse recentemente em suas redes sociais oficiais.

“Apoiar o meu PL 1953/20, que garante auxílio para caminhoneiros autônomos, Bolsonaro não quer”, postou ela. O Governo Federal, no entanto, ainda não se manifestou sobre a possibilidade de pagamento de mais esse benefício neste momento. Pelo menos não até a publicação desta matéria.

Auxílio para caminhoneiros

Toda essa discussão está acontecendo justamente em um momento em que há uma certa confusão na comunicação entre caminhoneiros e o Governo Federal. Toda essa história está crescendo muito nas redes sociais nas últimas horas.

Você Pode Gostar Também:

É que há uma ideia de que parte desses caminhoneiros estaria se reunindo para pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF). Alguns líderes afirmam que esses trabalhadores não estariam planejando nada, mas a dúvida ainda está no ar.

Essa proposta que quer dar um auxílio para esses trabalhadores não é a única que está em tramitação no Congresso tratando deste assunto. De acordo com informações de bastidores, no entanto, é pouco provável que elas passem.

Novo Bolsa Família

É que o foco total do Governo Federal neste momento é mesmo a criação do programa que vai substituir a atual versão do Bolsa Família. O projeto novo deverá se chamar Auxílio Brasil e deve entrar em cena em novembro.

De acordo com informações de bastidores, a ideia central é subir o número de beneficiários de 14,7 milhões para algo em torno de 17 milhões. Os valores médios também deverão subir de R$ 189 para R$ 300. Pelo menos é o que se sabe até aqui.

De qualquer forma, a tendência é que muita gente acabe ficando de fora desses novos repasses. De acordo com projeções de bastidores, cerca de 24 milhões de brasileiros que hoje recebem alguma ajuda do Governo percam tudo a partir de novembro.

Veja também: Auxílio Emergencial: programa pode durar por mais tempo