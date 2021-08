Novo Auxílio vai ajudar pessoas que perderam casas em desastres

A Prefeitura da cidade do Recife anunciou oficialmente nesta terça-feira (10), a criação de um novo Auxílio para algumas famílias da capital pernambucana. De acordo com o Prefeito João Campos (PSB), essa ajuda em dinheiro vai ser entregue para as pessoas que perderam as suas casas durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na última madrugada.

De acordo com as informações oficiais, deslizamentos de terra acabaram atingindo pelo menos seis casas. Com as informações que se tem até aqui, dá para saber que pelo menos três pessoas ficaram com ferimentos graves. Entre eles, há pelo menos um idoso e um adolescente. Eles estão internados em hospitais da cidade.

O Prefeito João Campos disse que está em contato com membros da Prefeitura para ajudar na aprovação de um Auxílio-moradia para essas pessoas. O chefe do executivo municipal, no entanto, não deu mais detalhes sobre essa entrega. Ele optou por não falar dos valores, por exemplo. Por isso, muita gente está cobrando nas redes sociais.

“Determinei que a Secretaria de Desenvolvimento Social dê todo o suporte às famílias atingidas pelo deslizamento de barreira no Brejo da Guabiraba. Além do apoio pelo dano material causado pelas fortes chuvas, com o pagamento da pecúnia, vamos assegurar o auxílio-moradia”, disse o Prefeito.

De acordo com informações da imprensa local, esses deslizamentos em questão aconteceram durante a madrugada da segunda (9) para a terça (10), por volta das 3h30. Tudo aconteceu no bairro do Brejo da Guabiraba, que fica na Zona Norte da capital pernambucana. Até aqui, não há notícias de vítimas fatais

Auxílio-moradia

Normalmente, o Auxílio-moradia serve justamente para esse tipo de situação. No entanto, muitas vezes as pessoas que sofrem com deslizamentos acabam nem sabendo que possuem esse direito. Por isso é importante se informar sobre o assunto.

Vale lembrar que deslizamentos de terra não são uma particularidade do Recife. Dessa forma, qualquer brasileiro que sofre com esse problema pode pedir essa ajuda para a Prefeitura da sua cidade.

No entanto, de acordo com a Defesa Civil, o melhor a se fazer mesmo é prevenir. Então quem mora perto de grandes barreiras precisa sair de casa e pedir ajuda profissional em época de grandes chuvas, como é o caso deste momento na capital pernambucana.

Pernambuco

Além do Auxílio-moradia, o estado de Pernambuco também está pagando uma série de outros programas para a população mais vulnerável. Recentemente, eles abriram um edital para pagar um ajuda para as pessoas que vivem das festas de São João.

Auxílios regionais, no entanto, não são uma particularidade do estado de Pernambuco. Vários outros governos locais estão pagando seus benefícios próprios. Boa parte deles, aliás, está começando a chegar ao fim.

O Presidente Jair Bolsonaro disse em mais de uma oportunidade que é contra o pagamento de auxílios pelos governos estaduais ou mesmo pelas prefeituras dos municípios. De acordo com o chefe do executivo, isso poderia transformar as pessoas em cidadãos dependentes do estado.