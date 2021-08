Novo livro aborda questões importantes sobre a Ciência

Novas teorias sobre a Terra e a Ciência de modo geral são descobertas e estudadas a todo o momento.

Esse nível de pesquisa faz parte do desenvolvimento científico a muitos e muitos anos. Nos anos 1920, por exemplo, Edwin Hubble foi o precursor em observar, com a ajuda de um telescópio no Monte Wilson, na Califórnia, o céu e enxergar os planetas do sistema solar.

Pensando em responder questões tão complexas quanto às que Hubble se fez, o jornalista Graham Lawton, da revista britânica New Scientist, escreveu o livro de nome “A Origem de (Quase) Todas as Coisas”. O título foi lançado no Brasil pela Editora Seoman no último mês.

Introdução de Stephen Hawking

O livro de Lawton conta com a introdução do cientista Stephen Hawking, célebre por suas teorias relacionadas ao Buraco Negro.

Aliás, o texto que compõe o início do novo livro foi um dos últimos de autoria de Hawking. Ele abre as páginas que explicam, de maneira descomplicada e divertida, várias das principais perguntas feitas sobre ciência no mundo todo.

Prático, o livro apresenta os dados em infográficos, coloridos e intuitivos, mas bem completos. Há detalhes sobre os enigmas sobre a vida, astronomia, física e a mente humana.

O que Hawking diz na introdução do livro? Veja um pequeno trecho:

“Este livro apresenta a história singular do passado, do presente e do futuro do nosso Universo. Como ficará claro, muitos mistérios profundos permanecem sem solução. Ainda assim, estamos cada vez chegando mais perto de responder a perguntas tão antigas quanto a civilização: De onde viemos? E será que somos os únicos seres do Universo capazes de fazer essas perguntas?”.

