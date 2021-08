Novo lote do IRPF 2021 será liberado para consulta nesta terça-feira, 24

A Receita Federal vai liberar a partir das 10 horas desta terça-feira (24), a consulta para o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2021. A ação também irá restituir contribuições de exercícios anteriores.

Será distribuído para cerca de 4 milhões de contribuintes uma quantia de R$ 5,1 bilhões no dia 31 de agosto. Deste montante, R$ 273.252.487,49 é referente ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal.

Dentre o total de contribuintes, 8.185 são idosos acima de 80 anos, 67.893 são pessoas com 60 a 79 anos, 6.088 são cidadãos que possuem alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e, 26.647 sujeitos com maior fonte de renda proveniente do magistério.

Foram ainda contemplados, 3.710.930 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 16 de agosto deste ano. Neste sentido, para saber se teve a declaração liberada neste lote, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal.

No serviço e-CAC da página da Receita, é possível consultar o extrato da declaração e verificar se há alguma inconsistência identificada nos dados registrados no sistema. Neste caso, o cidadão pode avaliar a irregularidade e reverte-la, por meio de uma declaração retificadora.

Caso prefira, a Receita disponibiliza um aplicativo para celular e tablete, que pode facilitar as consultas das declarações do IRPF, além de verificar a situação cadastral no CPF.

Vale ressaltar, que o pagamento da restituição será creditado automaticamente na conta bancária informada pelo contribuinte na Declaração de Imposto de Renda. Todavia, caso, por alguma irregularidade, o valor não for depositado, o dinheiro ficará disponível em até um ano no Banco do Brasil.

Nesta situação, o sujeito poderá reagendar o saque da quantia de forma bem simples, bastará acessar o Portal BB, ou ligar para Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Contudo, se o valor da restituição não for resgatado em um prazo de um ano, o contribuinte deverá solicitá-lo no Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Para isto, bastará selecionar a aba de “Declarações e Demonstrativos” no menu, na sequência, “Meu Imposto de Renda” e por fim, clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

