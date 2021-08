Novo ministro-chefe da Casa Civil visita o Piauí: “Transformar nosso estado com educação”

O novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, visitou o Piauí pela primeira vez neste sábado (14). Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele compareceu em seu estado natal junto do ministro da educação, Milton Ribeiro.

Os ministros se encontraram com prefeitos piauienses na Associação Piauiense de Prefeitos Municipais (APPM), na capital Teresina. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte também marcou presença.

Os três cumpriram agenda em Teresina (PI) para dar continuidade ao projeto de atendimento itinerante às prefeituras. A ação visa esclarecer dúvidas sobre os programas, políticas públicas e prestação de contas dos municípios.

Ciro Nogueira discurso agradecendo a presença do ministro Milton Ribeiro e de demais agentes da educação, que estaria dispostos a encontrar soluções para o estado.

“Viemos anunciar ações de investimento no estado, em nossa infraestrutura, hoje toda a assessoria do ministro da educação. Agradeço esse gesto de estar na nossa primeira visita, todos os técnicos do ministro da educação estão aqui”, disse.

Ele ressaltou a urgência de aumentar os investimentos na área da educação. “Piauí tem muito o que fazer, mas só iremos transformar nosso estado com educação, a presença do ministro demonstra o que nós queremos pro nosso estado”, colocou Nogueira.

Educação infantil: Auxílio Criança Cidadã

O projeto Auxílio Criança Cidadã pode entrar em vigor plenamente nos próximos meses caso seja aprovado por meio de Medida Provisória.

Visando distribuir vouchers para creches particulares, o programa faz parte do Auxílio Brasil, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tem como objetivo substituir o Bolsa Família.

O Auxílio Criança Cidadã, componente desse projeto maior, entrará no lugar de outro, o Brasil Carinhoso.

O que é e quem tem direito ao Auxílio Criança Cidadã

O programa Auxílio Criança Cidadã consiste no pagamento de vouchers diretamente para creches credenciadas pelo governo ou então por instituições privadas.

Esses vouchers vão ‘segurar’ vagas para alunos de zero a quatro anos que não teriam condições de pagar por uma escola de educação infantil ou que não conseguiram vagas em creches públicas.

O valor oferecido pelo Auxílio Criança Cidadã é liberado às creches credenciadas até que a criança complete 4 anos de vida. Vale dizer que é obrigatório que a família da criança participante seja contemplada pelo programa Auxílio Brasil.

E então, o que achou da notícia?