Novo técnico do Bahia revela conversa com diretoria por reforços

Salvador, BA, 31 (AFI) – Preocupado com a sequência de oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, a torcida do Bahia vem pedindo reforços. E a diretoria vem trabalhando com a nova comissão técnica para anunciar novidades.

Após estrear com derrota para o Fluminense, por 2 a 0, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, o técnico Diego Dabove elogiou o elenco tricolor, mas disse que vem conversando com a diretoria para reforçar o grupo.

“Primeiro, tenho um elenco para recuperar. É um bom plantel. Depois, iremos vendo junto com a diretoria que reforço pode chegar. Estamos em constante diálogo para o que é melhor para o clube”, comentou o argentino, sem entrar em maiores detalhes.

Desde a mudança na comissão técnica, a diretoria do Bahia anunciou a chegada de um reforço. Trata-se do volante Luizão, que estava no Vorskla Poltava, da Ucrânia, e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A sequência negativa de resultados fez o Bahia despencar na tabela e ficar na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 18 pontos.