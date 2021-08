Novo vale-gás será liberado em breve; veja quem pode

O Rio de Janeiro deve liberar em breve o benefício vale-gás a população vulnerável do estado. Isso porque, no dia 4 deste mês, a Assembleia Legislativa da região aprovou o texto que viabiliza o pagamento da medida para cidadãos de baixa renda.

Até o momento, a gestão não publicou mais detalhes sobre a iniciativa. No entanto, segundo informações serão repassados R$ 80 por beneficiário, sendo ele já participante do programa Auxílio Carioca.

O texto foi elaborado pelo Deputado Estadual André Ceciliano, que discute a importância desse benefício diante o atual cenário do país. “Essa medida é importante, principalmente, para as famílias que vivem em situação de pobreza, que precisam escolher entre comprar o botijão de gás ou comida”, disse.

“O aumento dos preços do gás de cozinha é derivado da política de preços praticada pela Petrobras e do aumento do dólar, levando famílias a usarem outras fontes de energia, como a lenha e restos de madeira”, completou.

Agora, a medida deve passar pela aprovação do governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para decidir se concede ou não o vale-gás.

Auxílio Carioca

Como alguns estados, o Rio de Janeiro criou o Auxílio Carioca, que tem um funcionamento similar ao auxílio emergencial. Os contemplados recebem um benefício no valor de R$ 200, que pode ser ampliado a R$ 50 por filho. Porém, o limite do abono é de R$ 300.

De acordo com os dados do programa publicados pelo governo do estado, cerca de 1,4 milhões de pessoas estão sendo atendidas pelo Auxílio Carioca, o mesmo que 335 mil famílias.

