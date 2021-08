Novorizontino-SP 1 x 0 Criciúma-SC – No duelo de Tigres, Novorizontino faz a lição de casa e assume a liderança

Novo Horizonte, SP, 278 (AFI) – O Novorizontino fez a lição de casa e venceu nesta sexta-feira à noite o Criciúma por 1 a 0 no no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida foi válida 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi marcado por Michel Douglas aos doze minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Novorizontino assume a liderança do Grupo B, com 27 pontos e completa quatro jogos invicto na Série C.

O Novorizontino ainda não perdeu e nem sofreu gols em casa nesta Série C. Atuando em Novo Horizonte na competição, o Novorizontino venceu cinco e empatou outros dois jogos.

No domingo, o time paulista torce contra o Ypiranga-RS que joga contra o Figueirense em Florianópolis para terminar a rodada na liderança. O Ypiranga tem 26 pontos, na vice-liderança.

O Criciúma estaciona nos 26 pontos, na terceira posição.

O JOGO

A partida começou bastante equilibrada, mas com o Criciúma mais consciente em campo. Antes dos dez minutos, o Criciúma chegou com perigo. Aos oito minutos, Silvinho cruzou para Marcel Scalese que cabeceou para fora.

O Novorizontino apresentou pouco no primeiro tempo, teve dificuldade em chegar ao gol do Criciúma, com pouca inspiração e nenhuma objetividade para furar a marcação do Criciúma. O time catarinense também ficou devendo no final primeiro tempo e o 0 a 0 resumiu bem o que foi a partida antes do intervalo.

ETAPA FINAL

O Novorizontino voltou com Guilherme Lazaroni no lugar de Reverson para melhorar as jogadas pelas laterais. E foi dos pés de Guilherme Lazaroni que saiu o gol do Novorizontino aos 12 minutos,

O lateral bateu escanteio, a bola sobrou na segunda trave para Michel Douglas bater de primeira para marcar.

O gol deu tranquilidade ao Novorizontino que conseguiu finalmente tocar mais a bola e comandar as ações no jogo e anular uma possível reação do Criciúma.

O Novorizontino ainda teve duas chances de ampliar o marcador. A primeira aos 32, quando Cléo Silva recebeu, girou sobre o marcador e bateu cruzado para a boa defesa de Gustavo. Dois minutos depois, Guilherme Queiroz quase ampliou marcando um golaço por cobertura em Gustavo, mas a bola foi para fora.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 15ª rodada, o Novorizontino faz no sábado (4) o duelo paulista diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. No mesmo dia, o Criciúma encara mais uma vez fora de casa o Paraná Clube