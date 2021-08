Novorizontino-SP x Criciúma-SC – Tigre Sulista deseja manter domínio no habitat de Tigre Paulista

Novo Horizonte, SP, 26 (AFI) – A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C começa com tudo nesta sexta-feira. O Novorizontino-SP recebe, no Jorge Ismael de Biasi, o Criciúma-SC, às 20 horas. O confronto direto dos Tigres é importante para o sulista colocar ainda mais respeito ou para o paulista manter a força dentro de casa.

O Criciúma é o vice-líder do Grupo A, mas tem a mesma pontuação do primeiro colocado Ypiranga-RS, 26. A desvantagem está no saldo de gols (3 a 9). O Novorizontino aparece logo atrás com 24, a quatro do quinto Botafogo-SP e sexto colocado Figueirense-SC.

TIGRE SULISTA BUSCA SUPERIORIDADE

O Criciúma embalou de vez. Apesar da campanha regular, as três vitórias nos últimos três jogos colocaram o time na briga pela liderança ao lado do Ypiranga. O Criciúma bateu o São José-RS por 2 a 1, os próprios gaúchos por 1 a 0 e o Oeste-SP por 3 a 1.

O problema, porém, está no próximo adversário. O Novorizontino, dentro do Jorge Ismael de Biasi, não perdeu. Foram quatro vitórias e dois empates, um deles no último sábado contra o São José em 1 a 1.

O Criciúma de Paulo Baier venceu sim, o líder do Grupo, mas se quiser mostrar domínio ainda maior… Não é apenas um confronto direto de Tigres, é duelo no habitat do Tigre de São Paulo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Léo Condé não recebeu notícias para mudar os titulares, porém, não é sinal para repetir a escalação do empate em 1 a 1 com o São José-RS. O comandante ainda não encontrou os jogadores ideais no meio de campo e no ataque.

Adenilson briga por uma vaga na faixa central com Douglas Baggio e Anderson Rosa, enquanto à frente, Guilherme Queiroz é a somba de Michel Douglas.

O treinador Paulo Baier está tranquilo, também não conta com novidades e nem ausências, em relação à última partida, quando bateu o Oeste-SP por 3 a 1, em casa. A tendência, diferente do Novorizontino, é que o Criciúma mantenha os titulares do triunfo.