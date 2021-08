Nubank 2021: Veja como gerar o cartão virtual para crédito e débito

O Nubank lançou em dezembro de 2017 o seu Cartão Virtual, com número, data de validade e CVV (código de segurança) diferentes do cartão físico. No entanto, está vinculado ao mesmo limite e fatura do roxinho. Confira abaixo como gerar o cartão de crédito e débito da instituição financeira.

Como gerar um cartão de crédito Nubank?

Pelo site do banco digital:

Na plataforma, basta clicar em “Quero Ser Nubank”, no canto superior direito;

Pelo aplicativo:

No app, é só selecionar a opção “Pedir Convite”;

Pelo convite de um amigo:

Basta clicar no link recebido e seguir as instruções;

Por qualquer meio mencionado, siga o procedimento pelo aplicativo da fintech:

Indique um limite de acordo com o pré-definido pelo Nubank; Escolha uma data de vencimento para o pagamento mensal da fatura; Crie uma senha de 4 dígitos para o seu cartão; Assine a tela do aplicativo de forma digital; Pronto! Já pode utilizar o seu cartão.

Como gerar um cartão de débito virtual Nubank?

Na tela inicial do aplicativo Nubank, clique no atalho “Cartão Virtual”; Digite sua senha de 4 dígitos; Pronto! Seu cartão virtual foi gerado, com o número do cartão, nome do titular, data de vencimento e código de segurança (CVV).

Caso possua o cartão de crédito da instituição, o cartão virtual para a função de débito é o mesmo. A diferença está no momento de realizar o pagamento nos estabelecimentos. Basta selecionar a função que quiser, débito ou crédito, para finalizar a compra.

Como usar o cartão virtual na função débito?

O procedimento é similar a uma compra online, porém, será utilizado os dados do cartão virtual e não do físico.

Além disso, no momento de efetuar o pagamento, é importante selecionar a função débito para o cartão, como o método de quitação no site onde está realizando a compra.

