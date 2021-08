Nubank 2021: Veja como sacar dinheiro

Você sabia que agora também é possível sacar dinheiro no Nubank? A funcionalidade foi liberada atendendo a pedidos de clientes interessados neste tipo de serviço.

Uma opção possível anteriormente, era realizar a transferência para um banco tradicional. O que pode ser viável, já que não há qualquer cobrança para transferência.

Por outro lado, para quem tinha apenas conta do Nubank sacar dinheiro poderia ser complicado, principalmente porque em alguns lugares é aceito apenas dinheiro como forma de pagamento. Por esse motivo, a nova funcionalidade foi lançada.

Veja abaixo uma série de perguntas e respostas sobre como sacar dinheiro no Nubank.

Quem pode sacar dinheiro no Nubank?

Todos os clientes podem sacar dinheiro no Nubank, mas é necessário ter a “função débito” ativada. Isso significa que você também poderá, utilizar a função débito com o cartão.

Os cartões emitidos a partir de setembro de 2018 já possuem a função, se você tem um cartão anterior a esta data é necessário solicitar um novo.

A “função débito” é liberada no próprio aplicativo.

Como sacar dinheiro no Nubank?

Sacar dinheiro no Nubank é simples, basta se dirigir a um Caixa Eletrônico do Banco24horas/Tecban ou da rede Saque e Pague. O saque, ao contrário dos outros serviços do Nubank, é pago.

O valor é de R$ 6,50 para a fintech e pode envolver uma segunda tarifa do caixa. Mas fique tranquilo, antes de sacar o dinheiro a tarifa deve ser informada no caixa eletrônico. O Nubank não ganha dinheiro desta forma, veja aqui como.

A fintech afirmou em seu site que a taxa não gera lucro e serve apenas para pagamentos dos custos com impostos e outras demandas necessárias para liberação do saque. Mesmo assim, a opção de sacar dinheiro por meio do Nubank só parece valer a pena caso você não tenha conta em uma instituição financeira que o saque seja gratuito ou então se a utilização é rara.

Devo ter uma conta do Nubank para sacar dinheiro?

Sim, além do cartão de crédito você precisa ter uma conta no Nubank. Importante dizer que a conta do Nubank não cobra qualquer tarifa para sua manutenção, além do dinheiro render a cada 30 dias um total de 100% da taxa de CDI.

Como já dito, só a custo para realização do saque, que é de R$ 6,50 cobrados pelo Nubank e uma segunda taxa, o que pode mudar dependendo do caixa, mas os valores são informados antes do saque.

Limite de saque com o cartão Nubank

Atualmente, os saques diários estão restritos a R$ 3 mil por dia. O valor pode ser retirado em um único saque ou então em vários saques por dia até chegar ao valor máximo.

“Com o tempo, a gente vai ajustar e rever esses limites para tornar a experiência do Débito Nubank e saque com Débito cada vez melhores”, diz a fintech em seu site.

