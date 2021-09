Nubank abre vagas em programa para mulheres na área de tecnologia

[ad_1]



O Nubank está com as inscrições abertoas para a terceira edição de seu programa de recrutamento, que tem como foco a contratação de mulheres para a área de engenharia de software.

Pessoas com qualquer nível de experiência e com diferentes especialidades em desenvolvimento poderão se inscrever até o dia 8 de setembro por meio do site. A iniciativa, que recebe o nome de ‘Yes, She Codes’, é dividida em etapas.

Após um teste de programação, haverá uma etapa de seleção de “desenvolvimento em tempo real”. As candidatas realizarão exercícios de programação em pares e ainda irão conhecer os times de engenharia e de recrutamento do banco. Por fim, serão feitas as entrevistas individuais.