Nubank adquire empresa americana para melhor experiência de clientes

A empresa americana Juntos Global é uma desenvolvedora de plataforma ecológica que busca ouvir sugestões de usuários e empregar conteúdo. A partir desse momento, os talentos da empresa vão fazer parte da equipe Nubank.

O Nubank nasceu com a ideia de simplificar a vida financeira das pessoas, descartando as burocracias, taxas e tornando o acesso financeiro possível a todos. A nova parceria Juntos Global e Nubank repercute de maneira que as pessoas se perguntem as especialidades que a empresa adquirida possui.

Juntos Global foi fundada em 2010

Focada na experiência das pessoas e com uma tecnologia inovadora, a Juntos Global nasceu em 2010 para ajudar instituições que buscam conectar as instituições de forma humana e entregando conteúdo que as pessoas realmente precisam, principalmente com dicas financeiras valiosas.

Agora fazendo parte da Nubank, a Juntos irá ajudar a tornar a experiência dos usuários ainda melhor. O atendimento da Nubank é visto com bons olhos pelos seus clientes, com destaque para a sua eficiência e humanidade. Agora com a Juntos, novas possibilidades poderão surgir.

Fintechs como a Nubank e Juntos enxergam cada cliente com um potencial diferente e a partir de agora, a Juntos Global irá usufruir de uma estrutura ainda maior, com a possibilidade de entregar uma experiência ainda mais completa.

Equipe da Juntos agradece ao Nubank

Você Pode Gostar Também:

A Juntos se mostrou bastante satisfeita pela nova parceria e acrescentou em suas redes sociais alguns pontos bastante chamativos: “Encontramos no Nubank um propósito além de uma plataforma 100% digital. O time está muito animado”. Ben Knelman é o fundador e atual CEO da Juntos.

A aquisição da Juntos Global é a quarta empresa que se junta ao time do Nubank. No início do ano, a também americana Cognitect também foi anunciada, sendo uma referência mundial em engenharia.

Logo após isso, a Plataformatec, do ramo de consultoria, foi a próxima da lista a se juntar ao time Nubank. E após isso, antes mesmo do anúncio da Juntos Global, a Nubank já havia realizado a aquisição da Easynvest, que é uma corretora de investimentos principalmente na Bolsa de Valores.

Nubank já é indicada como melhor banco do Brasil

Segundo a revista americana Forbes, a Nubank já é apontada pelos brasileiros como a melhor instituição financeira do país, também se destacando entre os maiores bancos digitais do mundo e com um desempenho bastante chamativo para uma empresa que está na América Latina.

Entre as qualidades que são frequentemente atribuídas a Nubank, os seus clientes consideram que têm confiança na instituição bancária, um serviço que oferece total apoio ao cliente, além de toda transparência nos seus contratos. Também de acordo com a Forbes, o Nubank conseguiu segurar o oligopólio dos bancos tradicionais brasileiros.

O crescimento do Nubank também se deve a pandemia, onde as pessoas começaram a ficar mais em casa e utilizar serviços digitais. É um dos bancos que mais cresce entre os usuários acima de 60 anos, além de outros detalhes interessantes, como que 31% dos clientes utilizam o seu cartão virtual.