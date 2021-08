Nubank: Confira como antecipar as parcelas do empréstimo e receber descontos

Se você está precisando urgentemente de um dinheiro extra, o Nubank pode te ajudar! A fintech oferece um empréstimo pessoal contrato totalmente em apenas alguns cliques no aplicativo de celular.

O serviço ainda pode ser simulado antes da contratação, com isso, o interessado pode saber em quantas parcelas irá pagar o seu empréstimo e o valor de juros aplicado. Além disso, se as parcelas forem antecipadas, o consumidor ganha descontos.

Desconto por antecipar parcela do empréstimo do Nubank

De antemão, vale salientar que o Nubank já define um limite pré-aprovado para o empréstimo de acordo com o perfil do cliente. A sugestão é fixada logo na página inicial do aplicativo da instituição.

Todavia, é necessário conferir se as taxas aplicadas no empréstimo geram um acordo vantajoso. Neste sentido, caso o cliente concorde com as condições, o banco digital logo libera os valores.

No que se refere a antecipação das parcelas, além de quitar a dívida antes do previsto o cliente consegue pagar um valor abaixo do contratado, isso porque, são aplicados descontos sobre as quantias.

O procedimento para antecipar as parcelas do empréstimo é bem simples. Confira como realiza-lo através do aplicativo Nubank.

Você Pode Gostar Também:

Para adiantar as próximas parcelas:

Acesso o app do Nubank; Na tela inicial, clique em “Empréstimo” e depois em “Seu empréstimo”; Toque em “Antecipar”; Na sequência, em “Antecipar as próximas parcelas”; Escolha as parcelas que deseja antecipar – na parte inferior da tela é possível visualizar o valor do desconto; Por fim, clique em “Pagar” e em “Confirmar pagamento”.

Já para antecipar as últimas parcelas do empréstimo:

Acesse o app do Nubank; Na tela inicial, clique em “Empréstimo” e depois em “Seu empréstimo”; Toque em “Antecipar”; Em seguida, selecione “Antecipar as últimas parcelas”; Escolha as parcelas que você quer antecipar e confira o valor do desconto; Finalize a operação clicando em “Pagar” e em “Confirmar pagamento”.

Contudo, vale ressaltar que a opção de antecipação das parcelas ainda não foi liberada para todos os clientes, uma vez que ainda está em fase de testes.

Veja também: Nubank: cartão de crédito sem anuidade e cartão virtual