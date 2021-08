Nubank garante inclusão e educação financeira de brasileiros

Um relatório encomendado pelo Nubank apontou que o banco digital trouxe mais inclusão e educação financeira para seus usuários. A pesquisa foi realizada pela consultoria de sustentabilidade BSD Consulting/ELEVATE.

O levantamento analisou respostas de aproximadamente 5 mil clientes por todo o território nacional, sendo 4.139 pessoas físicas e 835 pessoas jurídicas. Além disso, foram analisados alguns outros dados fornecidos pelo Nubank. O resultado do relatório constatou que clientes individuais (PF) sentiram que sua situação financeira melhorou após se tornar cliente Nubank.

O estudo teve como objetivo analisar o impacto da inclusão financeira que o Nubank busca promover. Além disso, com a pesquisa foi possível identificar alguns pontos a serem melhorados pela instituição.

Dados do relatório encomendado pelo Nubank

O relatório produzido pela BSD Consulting/ELEVATE analisou diversas questões relacionadas à saúde financeira de clientes do Nubank. Dos entrevistados, 69% afirmaram ter conhecimento dos serviços de educação financeira disponibilizados pelo banco digital gratuitamente, por meio de diversas plataformas digitais. Ademais, 1/3 desses clientes disseram acessar os conteúdos esporadicamente ou de forma regular.

Dos clientes que declararam ter conhecimento dos conteúdos de educação financeira oferecidos pelo Nubank, 75% concordam que o conteúdo aumentou seu conhecimento sobre o tema. Para o banco digital, o conhecimento do assunto é de extrema importância tanto para os clientes quanto para a instituição.

A pesquisa ainda constatou que 67% dos usuários possuíam metas financeiras antes de se tornarem clientes do Nubank. Esse número subiu para 95% após os indivíduos adquirirem um cartão de crédito ou abrirem uma conta digital na instituição. Além disso, 67% dos clientes afirmaram ter conquistado mais independência financeira por meio dos serviços oferecidos pela fintech.

Outro ponto destacado no relatório foi o fato de 80% dos usuários terem declarado conseguir superar imprevistos financeiros por ter acesso ao crédito do Nubank. O percentual foi bastante adequado para o banco digital que possui como lema “combater a complexidade para empoderar as pessoas”.

Acesso a serviços financeiros

Uma das questões sociais mais levantadas pelo Nubank é o acesso da população brasileira a serviços e produtos bancários. Segundo a pesquisa, a região Nordeste foi a que teve um maior número de usuários que tiveram acesso pela primeira vez a serviços financeiros por meio de uma conta na instituição.

Quando analisados todos os clientes Nubank espalhados pelo país, dados apontam que 11% tiveram sua primeira conta bancária no banco digital. Ou seja, 3,8 milhões de brasileiros só foram incluídos no sistema financeiro por conta da fintech.

Outro ponto levantado no relatório diz respeito a empresários brasileiros. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), apenas 16% dos empresários no país têm acesso ao crédito. Ademais, só 22% dos microempreendedores individuais tiveram acesso a algum treinamento financeiro.

O Nubank acredita que ter acesso a serviços financeiros é de grande importância para a manutenção e saúde financeira de uma empresa. Desse modo, a instituição trabalha para o desenvolvimento de produtos bancários para PJ, visando colaborar com micro e pequenos empresários por todo o país.