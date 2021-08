Nubank libera novo empréstimo; veja

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do país, busca oferecer os melhores e mais diversos serviços aos seus clientes, objetivando sempre a facilidade e comodidade em cada procedimento bancário.

Além de cartões de créditos de várias categorias, o banco digital disponibiliza contas digitais gratuitas sem taxas de manutenção, bem como uma série de outros serviços, como o empréstimo pessoal que permite o pagamento da dívida em até 24 meses.

Com a contratação da linha de crédito do Nubank, o cliente só começa a pagar a dívida a partir do terceiro mês. Portanto, é oferecido ao contratante 90 dias de carência. Essa e outras condições podem ser verificadas através de simulações, que podem ser realizadas no próprio aplicativo do banco digital.

Como simular e contratar o empréstimo

Primeiramente, vale salientar que todo o processo ocorre de maneira digital e com conexão a internet. Através do aplicativo o cliente interessado no empréstimo pode observar o valor do limite pré-aprovado, sugerido pela fintech.

Antes de realizar o contrato, é possível visualizar as condições do empréstimo, como valor, número de parcelas, juros, entre outros, através de uma simulação. Veja como fazer:

Acesse o aplicativo do Nubank;

Na tela inicial, na barra inferior selecione “Empréstimos”;

Em seguida, clique em “Novo Empréstimo” e marque o motivo pelo qual quer a opção;

Inicie a simulação informando o valor que deseja contratar;

Na sequência, insira a quantidade de parcelas e a data que serão realizados os pagamentos;

Feito isso, verifique os juros, as condições e o valor total do acordo;

Verifique todas as questões e confirme a operação, o valor é transferido imediatamente para conta do Nubank.

As taxas de juros sobre as parcelas são variáveis, que vai de acordo com o perfil de cada cliente. No entanto, o Nubank afirma que a expectativa é que as taxas sempre fiquem abaixo das encontradas no mercado.

Vale lembrar que além da cobrança dos juros, o cliente é sujeitado a pagar o IOF, registros, seguros, tributos e as demais despesas específicas no Custo Efetivo Total (CET) do empréstimo.

