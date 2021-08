Nubank: Liberação de R$ 50 e R$ 200 para nova função

Algumas notícias circularam recentemente, inclusive em nosso portal, de que o Nubank estaria liberando R$50 de crédito e também o valor de R$200 para quem utilizasse a nova opção via aplicativo. No entanto, você sabe o que isso significa na prática? Confira.

É importante salientar, inicialmente, que o Nubank conta hoje com mais de 35 milhões de clientes no país e afirma que faz questão de agir com maior transparência junto ao seus clientes.

Sobre o valor de R$ 200

O banco digital liberou uma nova opção para os seus clientes: o pagamento por aproximação com o cartão de crédito. Saiba como funciona.

Agora o valor limite para pagamentos sem senha passou a ser de R$ 200. Por meio do aplicativo do banco digital o cliente deverá reajustar o limite do cartão de crédito. No entanto, não existe a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Sendo assim, cabe ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

A nova possibilidade permite que os pagamentos aconteçam apenas por aproximação, sem a necessidade de inserir a ferramenta na maquininha e colocar a senha. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

A ativação da função vai acontecer de maneira imediata. Ou seja, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após disso, o cliente poderá usar a tecnologia quando quiser, desde que o estabelecimento disponibilize o equipamento compatível.

Vale lembrar que as compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

Sobre o crédito de R$ 50

Ao solicitar um cartão com o Nubank, é possível que a empresa conceda o valor inicial de R$ 50 para quem utilizar o cartão de crédito. O valor começa baixo, mas pode ir subindo aos poucos. É uma maneira da fintech testar a confiança do consumidor, ao passo que estabelece um relacionamento a longo prazo.

Sendo assim, aos poucos é possível um aumento gradual do poder de compra na ferramenta, caso sua utilização aconteça de maneira correta.

Clientes com scores de crédito mais baixos costumam ter privilégios negados. Geralmente, pessoas em situações de dívidas, atrasos em pagamentos ou simplesmente score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros e de crédito.

Porém, com o intuito de não descartar esses clientes e dar uma chance a eles, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de testar a confiança do cliente, e assim no futuro ir aumentando o limite de crédito.

Com relação a liberação do aumento que varia de R$ 10 a R$ 10 mil, de acordo com a fintech, os métodos para a análise de crédito são baseados em quanto o cliente pode gastar, através de dados do mercado, como os disponibilizados no histórico financeiro. Todas as informações são capturadas e conjugadas a uma projeção dos gastos da pessoa, perfil de uso, situação do score no Serasa e análise de risco.

