Nubank, Neon e Digio apresentam cartão de crédito sem anuidade

O recente surgimento de bancos digitais vem cada vez mais conquistando os clientes dos bancos tradicionais. Um dos principais motivos apontados por eles para abrirem uma conta digital é a diferença na cobrança de tarifas para cartão de crédito . O Nubank, Neon e a Digio, são ótimos exemplos disso.

A maior parte dos bancos tradicionais cobram taxa de anuidade no cartão de crédito, além de tarifas de transferência para outros bancos via DOC ou TED, em vista disso os bancos citados se tornam bem vantajosos.

Não é à toa o sucesso destas fintechs, pois além de não cobrarem nenhuma taxa, são facilitadoras para a vida dos clientes, já que todos os problemas que possam surgir podem ser resolvidos com um rápido acesso aos aplicativos dos bancos disponíveis para Android e IOS.

Outro motivo muito cativante aos clientes que os três bancos (Nubank, Neon e Digio) disponibilizam, são os diversos métodos muito simples e acessíveis de como aumentar o limite do cartão de crédito, que serão esclarecidos a seguir.

Cartão de crédito Nubank

O Nubank é um banco digital muito popular e que conquistou diversos usuários devido à facilidade e inovação oferecidas pelo banco. Um dos principais produtos oferecidos pelo banco é o cartão de crédito, considerado um dos melhores do mercado, graças a diversas vantagens, como anuidade grátis e programa de pontos.

Primeiramente, é necessário ressaltar que o limite que cada usuário recebe no cartão de crédito está ligado ao score de crédito pessoal. Deste modo, é importante haver uma boa pontuação de crédito junto aos principais birôs, como o Serasa Experian e o Boa Vista. Por isso é importante seguir as dicas para possuir um bom score.

O cartão de crédito Nubank, possui a bandeira Mastercard, e está disponível para cada usuário e deve ser utilizado frequentemente, mesmo em casos em que o usuário não tem o costume de usar o cartão de crédito no dia-a-dia. Usar o crédito mostra para o sistema financeiro como um todo, onde os usuários gastam e como gastam o dinheiro, o que não acontece quando as contas são pagas à vista.

Por fim, mesmo que o cartão de crédito tenha um limite baixo, isso não quer dizer que não vale a pena usá-lo. Sendo assim, quanto mais o cartão de crédito do Nubank é utilizado, com as faturas pagas até a data de vencimento, mais o Nubank verá que o usuário pode ganhar um aumento de limite, além de fornecer descontos para quem costuma antecipar a fatura.

Cartões Neon e Digio

Assim como no caso do Nubank, o cartão de crédito tanto da Neon como o da Digio apresentam como maior vantagem a isenção de anuidade, ou seja, o cliente só paga pelo que realmente gastar, sem qualquer tarifa adicional.

O cartão Neon e o Digio, possuem bandeira Visa, e também se assemelham muito ao do Nubank no quesito de possibilitar o uso do cartão virtual para fazer compras online e aplicativos que ajudam a organizar e controlar os gastos.

A maior vantagem do cartão Neon comparado a outros, é o Limite Elástico, para auxiliar pessoas que estouraram o limite e não conseguiram concluir a compra desejada. O banco faz uma análise de crédito 100% grátis para uma compra pontual. Além de não pagar nada, esta função pode ser desativada a qualquer momento.

Por fim, o cartão Digio entra na lista dos cartões mais interessantes do mercado, por além de não cobrar juros rotativos, possui um programa de cashback possibilitando que o cliente ganhe descontos na fatura do seu cartão de crédito.