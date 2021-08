Nubank: Novo cartão sem limite pré-aprovado é LIBERADO

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados pelos cidadãos brasileiros. Recentemente, a fintech lançou um cartão de crédito sem limite pré-aprovado, disponível para todos consumidores.

A ferramenta é concedida ao cliente sem um limite estabelecido, ou seja, ela vem zerada. Isso porque, é necessário que o usuário deposite uma quantia na sua conta na instituição financeira para ser convertida em limite no cartão de crédito.

Desta forma, ele pode definir o valor do seu limite, uma vez que a quantia depositada ficará retida no Nubank como garantia, até que a fatura do cartão de crédito seja paga.

Neste caso, ao depositar R$ 2 mil em sua conta, o usuário terá de forma automática R$ 2 mil de limite para ser utilizado no cartão, podendo custear normalmente compras em estabelecimentos físicos e compras pela internet.

Parcelamento de boletos

O banco digital anunciou uma novidade para ajudar os seus clientes com os pagamentos de contas e boletos pelo aplicativo da fintech. Agora, os consumidores podem parcelar o pagamento de boletos no cartão de crédito.

Os boletos poderão ser divididos em até 12 vezes, e a vantagem, é que os juros cobrados serão menores e integrados a plataforma da instituição. A novidade está sendo liberada aos poucos, e em breve todos terão acesso.

A empresa explica que o novo serviço deve oferecer mais controle financeiro, uma vez que todos os gastos seriam implementados em apenas um cartão de crédito. O valor máximo dos boletos não pode ultrapassar R$ 5 mil.

“Ao parcelar seus boletos com o roxinho, você concentra seus gastos em um só lugar, na fatura do cartão de crédito, facilitando a gestão e o controle do seu dinheiro, além de organizar melhor suas contas”, disse o banco.

