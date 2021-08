Nubank: Novo serviço gratuito lançado; saiba como usar

O Nubank é um dos bancos digitais mais atuantes no país. O seu crescimento é perceptível e somente nos últimos meses, a fintech lançou uma série de novidades, no que tange os âmbitos do investimento, cartão de crédito com cashback automático, seguro de vidas, e outras. Agora, a empresa anunciou um novo serviço sem taxas.

O WhatsApp Pay é um recurso financeiro que permite transações por meio da plataforma de mensagens instantâneas. O mensageiro pode enviar e receber dinheiro de forma segura, mediado pelo Facebook Pagamentos vinculado a Cielo.

Ambas as empresas, o Nubank e o WhatsApp, já estão com essa parceria há dois meses. Segundo as corporações, o sistema é utilizado para realização de transferências de dinheiro entre os contatos do aplicativo, sempre com segurança e com limite diário e mensal.

“Você pode enviar até R$ 1.000 por transação e receber até 20 transações por dia, ou um total de R$ 5.000 por mês”, explicou a instituição financeira.

Hoje, o Nubank já oferece conta digital gratuita, com isenção na taxa de manutenção, cartão de crédito sem anuidade e opções de investimentos sem taxa de gerenciamento. Atualmente, o banco digital possui cerca de 40 milhões de clientes só no Brasil.

Liberados pagamentos de boletos pelo cartão de crédito

Já está sendo possível quitar boletos por meio do cartão de crédito do Nubank. A medida foi liberada para todos os clientes da Fintech.

Duas opções estão disponíveis, o pagamento à vista ou então parcelado em até 12 vezes com juros (a porcentagem é menor que o rotativo do cartão de crédito – cobrado em caso de parcelamento da fatura completa).

A Fintech afirma que, o pagamento de boleto no cartão de crédito Nubank a vista, será sem juros, já o parcelado pode ter taxa de até 6%. O retroativo do cartão de crédito, porém é de 2,75% e 14%.

Poderão ser pagos o boleto da própria fatura do cartão de crédito, contas de luz, celular e empréstimos.

Vale a pena pagar boleto pelo cartão de crédito Nubank?

Depende. Não há uma resposta única para o questionamento se vale a pena ou não pagar boletos pelo cartão de crédito Nubank.

A opção de pagar a vista é a mais vantajosa, por não cobrar juros. E pode ser uma boa opção caso você tenha um dinheiro para receber no mês seguinte. Isso porque, em tese, prorrogar o vencimento por um mês pagando com o cartão de crédito.

Porém você precisa se organizar e não deve esquecer que deverá pagar o boleto na fatura do mês seguinte.

Pagar as contas de consumo com o cartão de crédito Nubank mesmo a vista, pode ser um problema caso você não pague a fatura depois do vencimento.

Os juros por atraso no pagamento do cartão de crédito são um dos mais altos cobrados.

Outro problema pode acontecer caso você acumule muitas contas e se veja sem saída a não ser parcelar a fatura do cartão de crédito.

É melhor parcelar o boleto no cartão de crédito do que ter que parcelar a fatura lá na frente.

O cenário ideal é você anotar tudo o que deve e sempre acompanhar as parcelas do seu cartão de crédito. Ninguém gosta de pagar juros, mas caso não existe opções é importante buscar pelas melhores taxas.

