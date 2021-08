Nubank oferece seguro de vida aos clientes. Veja como acioná-lo!

O Nubank, o maior banco digital do mundo, já é conhecido por todas as vantagens que traz aos seus clientes, a fintech tem todo um histórico de desburocratização de processos e de preocupação com seus clientes. No entanto, mesmo com todas as novidades já trazidas, elas não param de chegar. O novo serviço oferecido pelo banco digital é o Nubank Vida.

O Nubank Vida é um seguro de vida que planeja ser a mais nova revolução que a fintech trará para seus clientes. Ele com toda a experiência oferecida pelo Nubank, tendo a disposição um atendimento 100% digital e muito preocupado com a experiência de seus clientes, além de estar disponível 24 horas por dia em todos os dias da semana.

Além do atendimento digital, sem burocracia e de fácil acesso, os preços do Nubank Vida são bem baixos e cabem no orçamento da maioria dos clientes. O seguro de vida Nubank também conta com a personalização que todo o aplicativo do banco oferece, o intuito do Nubank com isso é revolucionar os métodos tradicionais e muito burocráticos de se realizar um seguro de vida, tornando a vida dos usuários mais fácil.

Quando é possível acionar o Nubank Vida

O cliente da fintech pode ativar o Nubank Vida diretamente pelo aplicativo do banco, em caso de algum dos riscos que são cobertos pelo serviço se concretizarem, abaixo mostraremos alguns deles.

Em caso de morte acidental ou natural e de assistência funerária do cliente titular, os beneficiários que foram definidos no momento da contratação do Nubank Vida devem entrar em contato com o banco digital pelo chat, telefone ou e-mail. Junto com a companhia de seguros parceira do Nubank, será garantido que todo o processo desde o pagamento até a prestação de serviços seja realizado da melhor forma possível.

Já no caso das coberturas concedidas para uso em vida, como, por exemplo, hospitalização por conta de acidentes, invalidez acidental ou assistência funerária para familiares, o próprio titular da conta deve acionar o seguro por meio do aplicativo do Nubank, tudo sendo feito de forma rápida e 100% digital.

Como acionar o seguro de vida

O seguro de vida do Nubank pode ser acionado pelo cliente que desejar utilizá-lo diretamente pelo aplicativo do banco. Basta clicar na aba “Acionar seguro” localizada diretamente na tela principal do Nubank Vida.

Após isso basta o usuário escolher qual cobertura deseja acionar e conversar diretamente pelo app com um funcionário do banco especializado no atendimento aos clientes. O Nubank assegura que o funcionário estará disponível para ajudar o cliente a qualquer momento, principalmente em um momento tão delicado.

É importante deixar claro que para cada cobertura os documentos necessários para que o banco possa realizar a análise são diferentes. O Nubank disponibiliza um guia com a lista de documentos necessários para cada cobertura diretamente no site da fintech.

Há também diversas coberturas disponíveis para serem utilizadas pelos usuários:

Assistência Funeral Cônjuge;

Assistência Funeral Filhos;

Assistência Funeral Pais;

Hospitalização por Acidente;

Invalidez por Acidente;

Morte Natural ou Acidental (com indicação de beneficiário);

Morte Natural ou Acidental (sem indicação de beneficiário).

Por fim podemos concluir que mais uma vez o Nubank traz um serviço com o intuito de revolucionar métodos tradicionais e atrasados, com isso facilitando a vida de seus clientes e tornando a experiência deles cada vez melhor, vale a pena se utilizar desse serviço.