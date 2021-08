Nubank: Parcelamento de boleto pelo cartão de crédito é liberado

O Nubank, assim como outros bancos digitais, visam facilitar a experiência financeira de seus clientes. Pensando nisso, a instituição passou a disponibilizar um novo serviço que permite o pagamento à vista ou parcelado de um boleto pelo cartão de crédito.

Se o cliente decidir parcelar o pagamento da conta pelo cartão de crédito, estará sujeito a cobranças de juros. No entanto, segundo a empresa, são menores que os aplicados no crédito rotativo. Além disso, é possível antecipar as parcelas do boleto para ter descontos proporcionais aos juros.

Como parcelar boleto no Nubank?

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá até a aba de “Pagar”; Selecione a opção “Pagar boleto com o cartão de crédito”; A câmera do celular será aberta para scanear o código de barras, mas se preferir, digite os números do código; Feito isto, verifique e confirme as informações e escolha o número de parcelas desejadas; Por fim, digite a senha do Nubank de quatro dígitos para confirmar a operação.

Segundo a fintech, o pagamento de boleto com cartão de crédito é uma alternativa para usuários que desejam concentrar suas dívidas em um só lugar, centralizando seus gastos na fatura do cartão de crédito da instituição.

Sobre o Nubank

O banco digital foi criado em 2013, com o objetivo de ajudar os seus usuários a controlarem sua vida financeira. Desde então, a instituição vem liberando uma série de serviços livres de burocracia, e tudo pela internet.

O Nubank disponibiliza uma conta digital gratuita para pessoas físicas e jurídicas. Para ambas as categorias, existem aplicativos diferentes, sendo bem intuitivos conforme a opção. A conta jurídica possui menos funcionalidades.

Só em 2020, o banco contabilizou cerca de 36 mil novos clientes por dia. Atualmente, são mais de 35 milhões de correntistas.

O percentual de cliente acima de 60 anos aumentou em 20% entre abril do ano passado e abril deste ano. Isso porque, a fintech passou a disponibilizar opções de seguro de vida, com a contratação totalmente pelo aplicativo.

Desde sua fundação, foram contabilizados aproximadamente US$ 1,2 bilhão, adquiridos em sete rodadas de investimentos. O Nubank já é uma das cinco instituições financeiras mais valiosas da América Latina.

Em um período anual, o banco digital comprou três empresas: a Easynvest, corretora digital de investimentos com mais de 1,5 milhão de clientes; a Cognitect, empresa de tecnologia norte-americana especializada em engenharia de software; e a Plataformatec, consultoria de tecnologia especializada em metodologia ágil.

