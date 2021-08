Nube oferece mais de 7 mil vagas de estágio em todo o Brasil

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está oferecendo 7.898 vagas de estágio em todas as regiões do país nessa semana. As oportunidades são para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, nos períodos matutino ou noturno. As bolsas variam de R$ 900 a R$ 2.800, conforme a vaga e a área de atuação.