O Bloqueio Continental: o decreto de Bonaparte

O Bloqueio Continental: um resumo

O Bloqueio Continental foi uma medida instaurada por Napoleão Bonaparte, imperador da França, no ano de 1806.

A diretriz é abordada com frequência por questões de história geral, principalmente em perguntas que o relacionam ao seu contexto histórico.

O Bloqueio Continental: introdução

O Bloqueio Continental foi uma diretriz criada em novembro do ano de 1806. O principal objetivo do Bloqueio era prejudicar economicamente a Inglaterra, quebrando com a hegemonia econômica da mesma sobre a Europa.

O Bloqueio Continental: contexto histórico

O Bloqueio Continental foi criado em meio às Guerras Napoleônicas. Nessa época, Napoleão Bonaparte buscava consolidar o Império Francês na Europa, derrotando outras potências.

No século XIX, o comércio internacional era realizado predominantemente via mar. Nesse contexto, um dos principais exportadores de todo o continente europeu era a Inglaterra, que utilizava a sua marinha para exportar os seus produtos manufaturados e industrializados. Lembre-se de que o país era uma verdadeira potência industrial.

Dessa forma, Napoleão desejava dominar essa grande potência. Porém, como sabemos, a Inglaterra é uma ilha. Assim, derrotar o país via terra era impossível.

Você Pode Gostar Também:

Enfrentar a Inglaterra via mar também era inviável. Isso porque, o país possuía a maior e mais bem preparada marinha de guerra de toda a Europa.

Dessa maneira, o Bloqueio foi uma estratégia pensada por Napoleão para derrotar a Inglaterra sem enfrentá-la diretamente.

O Bloqueio Continental: características

O Bloqueio Continental era uma diretriz que afirmava que nenhum país da Europa poderia realizar qualquer tipo de troca comercial com a Inglaterra. Caso alguma nação descumprisse com o Bloqueio, as tropas francesas imediatamente invadiriam o território da mesma.

O Bloqueio Continental: as consequências para o Brasil

O Bloqueio gerou consequências diretas para a história do Brasil. Isso porque, Portugal decidiu quebrar o Bloqueio e comercializar com a Inglaterra.

Porém, as tropas de Napoleão ficaram sabendo dessa atitude. Assim, a família real portuguesa decidiu fugir de Bonaparte e imigrar para a colônia portuguesa no Novo Mundo: o Brasil.

Dessa maneira, no ano de 1808 o rei D. João VI chega ao Brasil acompanhado de sua família e de muitos outros membros da corte. É nesse momento que se inicia o denominado “período joanino”.