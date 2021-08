O mundo gira: confirmada no Rock In Rio 2022, Iza posta foto antiga no festival

Como já diz o ditado popular, ‘o mundo dá voltas’ e a cantora Iza é a prova viva disso. Confirmada como atração principal do Rock In Rio 2022 no Palco Mundo, a artista compartilhou com seus seguidores uma foto de 2011, quando foi ao festival com as amigas para curtir o show de Rihanna.

“Essa sou eu no fim do dia 23 de setembro de 2011, pós show da Rihanna, com meu ingresso na mão. Há 10 anos atrás eu não fazia ideia do que estava por vir e esse palco já significava muito pra mim”, escreveu a cantora. Confira o clique:

Iza ainda pediu que os seus fãs corram atrás dos próprios sonhos: “Não desista dos seus sonhos, porque Deus é craque em surpreender a gente e os planos Dele são sempre melhores que os nossos”.

Na última edição do Rock In Rio, em 2019, Iza cantou no Palco Sunset. Na ocasião, a artista contou uma história emocionante. Ela estava no festival em 2015, assistindo ao show de Sam Smith e disse que se ajoelhou no gramado e fez uma oração. “Deus, eu sei que em 2017 não vai dar para eu cantar. Mas que um dia eu possa estar aqui, emocionar as pessoas”, pediu a artista, que na época tinha acabado de largar a carreira de publicitária para investir na música.