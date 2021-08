O que é comunicação intrapessoal? Por que ela é importante?

Entender o que é comunicação intrapessoal pode lhe ajudar a ter uma relação melhor consigo mesmo. Afinal, esse tipo de relação e comunicação devem ser trabalhados todos os dias, nos mais diversos momentos.

Por conta dessa importância, elaboramos este texto com o intuito de lhe ajudar nessa tarefa. Acompanhe e fique por dentro desse assunto.

O que é comunicação intrapessoal?

Em linhas gerais, podemos dizer que a comunicação intrapessoal é a capacidade de “conversar” consigo mesmo. Trata-se de uma técnica de autoconhecimento, onde você “troca uma ideia” com você mesmo. É como se você se olhasse diante do espelho e pudesse conversar com o seu lado mais profundo e interno, tendo assim, novos insights e ideias.

A comunicação intrapessoal associa-se também à competência emocional, pois é através desse hábito de conversar consigo mesmo que você consegue decodificar melhor as suas emoções. Quando nos ouvimos e conversamos com nós mesmos, entendemos melhor os nossos medos, sonhos, objetivos, temores, etc.

Por que ela é importante?

A importância dessa conversa diária com nós mesmos está associada à capacidade de lidar com as emoções; compreender melhor o que queremos e desejamos; fortalecer nossa coragem diante dos desafios; e ponderar sobre ações futuras.

Sem essa conversa, podemos agir de uma forma superficial, onde acabamos pautando as nossas ações apenas nos desejos alheios. E isso, no longo prazo pode nos gerar muitas frustrações e desapontamentos.

Abaixo, no entanto, listamos alguns fragmentos que tornam a comunicação intrapessoal muito importante na vida de qualquer pessoa:

Você conhece melhor os seus sonhos e objetivos: Com a comunicação intrapessoal você passa a compreender melhor quais são os seus sonhos, podendo batalhar mais por eles. Aprende com os seus medos e se fortalece: Conhece os seus medos e pontos fracos, aprendendo a lidar com eles de uma maneira mais efetiva e interessante. Aprende a se perdoar diante dos erros: Reconhece os seus erros e aprende com eles. Ao conversar consigo mesmo também é possível se perdoar, aceitando que todos erram e usando o erro como fonte de crescimento. Melhora as suas relações interpessoais: Você aprende a ser uma pessoa mais tolerante ao reconhecer os seus limites, o que também auxilia nas suas relações com as outras pessoas. Desenvolve a sua capacidade de empatia: Seguindo o ponto acima, você também aprende a se pôr no lugar dos outros, pois reconhece que assim como você, as outras pessoas também têm medo, anseios e dúvidas sobre a vida. Melhora o seu foco e concentração: Você passa a focar e a se concentrar melhor nas suas atitudes e atividades diárias. E isso traz muitos benefícios para a sua vida pessoal, profissional e acadêmica. Ajuda a lidar com as pressões cotidianas: Quando estamos sob pressão, pode ser muito difícil enxergar as situações com clareza. Mas, quando praticamos a comunicação intrapessoal, tendemos a saber lidar melhor com o “peso” das situações, dando um tempo quando necessário e se tranquilizando com pensamentos positivos.

Viu só como a comunicação intrapessoal é de suma importância na vida de qualquer pessoa? Comece a ser mais comunicativo consigo mesmo e veja os resultados.