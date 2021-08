O que é inteligência interpessoal? Entenda aqui!

Entender o que é inteligência interpessoal pode lhe ajudar a lidar melhor com as outras pessoas, garantindo relações mais construtivas e saudáveis.

Por isso, neste conteúdo nós visamos tirar as suas dúvidas sobre o tema, a fim de lhe ajudar a construir relacionamentos mais sólidos, tanto na sua vida pessoal, quanto na profissional. Acompanhe e entenda.

O que é inteligência interpessoal?

A inteligência interpessoal diz respeito a sua capacidade de lidar com as emoções e reações das outras pessoas. Basicamente, envolve-se com a comunicação entre você e qualquer outra pessoa, que pode ser: familiar, amigo, colega de trabalho, etc.

Ao mesmo tempo em que essa inteligência garante que você compreenda melhor as outras pessoas, você também aprende a agir de acordo com a situação. Isso porque você se torna alguém mais empático, tranquilo, calmo e capaz de escutar ativamente os outros.

Qual a importância de desenvolver essa inteligência?

A importância da inteligência interpessoal é bastante evidente, não é mesmo? Mas, da mesma forma, elencamos a seguir alguns pontos que a tornam essencial na vida de todas as pessoas:

Melhora a comunicação: Quando desenvolvemos a nossa inteligência interpessoal, automaticamente passamos a nos comunicar melhor. Isso porque sabemos enxergar as reações alheias e vamos agindo de acordo com o contexto social no qual estamos inseridos. Como consequência, as falhas na comunicação tendem a diminuir.

Diminui os conflitos: Muitas vezes os conflitos em relacionamentos são provenientes de questões mal interpretadas ou compreendidas. Por isso, a inteligência nos relacionamentos interpessoais é de suma importância para diminuir conflitos desgastantes e que são, acima de tudo, completamente desnecessários.

Melhora o clima no ambiente de trabalho: Você terá um ambiente de trabalho muito mais equilibrado e conveniente para se trabalhar. Afinal, você não terá que "apagar incêndio" de brigas e conflitos desnecessários, além de que torna o ambiente muito mais harmonioso e amigável. Até porque aprender a se relacionar com os outros diminui as chances de mal entendidos, não é mesmo?

Auxilia no desenvolvimento do trabalho em equipe: O trabalho em equipe é importante em qualquer empresa. Mas, para que ele aconteça de um modo exemplar, é fundamental que o time saiba se relacionar entre si. Por isso, esse é mais um dos motivos pelos quais os relacionamentos entre os colegas de trabalho precisa ser desenvolvido com nitidez.

Garante mais empatia e uma escuta ativa: Saber colocar-se no lugar do outro e praticar a escuta ativa também faz parte da inteligência interpessoal. Sem essas habilidades, a tendência é que as suas relações, sejam elas profissionais ou pessoais, se afrouxem e criem conflitos que, com o tempo, as desgastem.

Viu só como essa inteligência é muito importante? Você pode começar a explorá-la desenvolvendo mais tolerância e sendo uma pessoa que escuta melhor os outros. Assim, certamente você terá relacionamentos mais qualificados nas esferas profissionais e pessoais. Esteja disposto a compartilhar momentos com os outros e use isso como ensinamento para o seu desenvolvimento pessoal. 🙂