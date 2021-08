O que é inteligência intrapessoal? Entenda aqui

Entender o que é inteligência intrapessoal pode lhe ajudar a lidar melhor com os seus pensamentos, desejos, medos e, até mesmo, “culpas”. Isso porque essa inteligência caminha lado a lado com o autoconhecimento e a importância do mesmo.

Mas, com o intuito de explanar mais informações sobre o assunto, fizemos este breve guia com considerações importantes sobre o tema. Acompanhe e saiba mais!

O que é inteligência intrapessoal?

Em linhas gerais, podemos dizer que a inteligência intrapessoal nada mais é do que a capacidade de escutar a si mesmo. É a habilidade de conquistar um controle maior sobre as emoções e sensações sentidas, ao longo dos dias.

Basicamente, você consegue explorar melhor os seus medos, sonhos, pensamentos, desejos, etc. Com a inteligência intrapessoal você também pode:

Compreender mais os seus pontos fortes e fracos, usando isso ao seu favor.

Entender quais são os seus limites, respeitando-os e aumentando a qualidade de vida por conta disso.

Perdoar os seus erros do passado, compreendendo que eles mais ensinam do que punem.

Encontrar alicerces, dentro de si, para lidar com as adversidades da vida.

Construir uma força interna maior, especialmente contra os gatilhos emocionais que lhe deixam ansioso, triste, estressado, etc.

Além de pôr em prática outras ações igualmente positivas.

Qual a importância da inteligência intrapessoal?

A importância da inteligência intrapessoal basicamente se resume em alguns pilares. São eles:

Autoconfiança: A partir do momento que você sabe quais são seus pontos fortes e passa a usá-los como uma força motriz para o sucesso.

Autoestima: Por conhecer mais sobre as suas qualidades, percebendo-se como alguém único.

Autoconhecimento: Tendo uma escuta mais ativa sobre si mesmo e todos os seus sentimentos.

Autoanálise: Ao aprender a lançar um olhar mais atento sobre as próprias ações, analisando-as e remodelando-as sempre que necessário.

Autocontrole: Não permitindo que as suas emoções comandem as suas ações.

Esses pilares, somados, garantem uma vida mais tranquila, equilibrada e saudável, no que tange a saúde mental. Por isso, justamente, que a inteligência intrapessoal é tão importante e fundamental na vida de qualquer pessoa que deseja se desenvolver mais, especialmente emocionalmente.

Como adquirir essa inteligência? Como desenvolvê-la?

É necessário tomar a decisão de desenvolver essa inteligência. Além disso, é necessário estar ciente de que o seu desenvolvimento não acontece da noite para o dia.

Assim como qualquer habilidade nova, devemos estar prontos para praticá-la e remodelá-la à medida que vamos aprendendo a lidar com nós mesmos. Outro ponto importante é saber escutar a si com mais frequência, sem aquela ação de simplesmente “deixar de lado” um sentimento, um medo, um sonho ou desejo.

Quando passamos a nos colocar em primeiro lugar, conseguimos escutar melhor os nossos pensamentos e sonhos. Consequentemente, podemos ter um autoconhecimento muito mais apurado e uma inteligência intrapessoal mais preservada e estimulada.

Portanto, não meça esforços nesse sentido: sente-se, tome uma xícara de café e procure conversar com você mesmo – acredite, isso mudará a sua vida.

Boas descobertas para você!