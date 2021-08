O que é? Qual a importância?

O autocontrole emocional é essencial em qualquer esfera de nossas vidas, seja ela social ou profissional. Isso porque as nossas emoções, quando não controladas, são capazes de impulsionar comportamentos que, mais tarde, provocam arrependimentos.

Por isso, no conteúdo de hoje nós vamos dar mais detalhes sobre essa competência emocional e suas principais vantagens e importância com relação à vida de qualquer pessoa. Acompanhe e fique por dentro.

O que é autocontrole emocional?

Autocontrole emocional é a habilidade de controlar as reações diante das emoções que são vividas. Isto é, não se trata da capacidade de simplesmente controlar o que se sente, mas sim, como se sente.

Uma pessoa com autocontrole emocional sabe que mesmo quando está extremamente irritada, ela não tem o direito de descontar essa irritação no outro. Assim, busca manter o equilíbrio de suas palavras, ações e atitudes, mantendo o foco nas resoluções, e não na irritação sentida.

Esse controle emocional garante que você não se deixe levar pelas emoções intensas, mas sim, saiba lidar com elas e tomar decisões mais racionais e equilibradas.

Qual a importância do autocontrole emocional?

A importância desse autocontrole é bastante ampla, tendo em vista que ao longo dos dias nós sintamos as nossas emoções em diferentes contextos. E por senti-las, o autocontrole se faz necessário em todos esses âmbitos. Abaixo damos mais detalhes quanto a isso:

1- Decisões mais coerentes podem ser tomadas

Com o autoconhecimento e o autocontrole aflorados, somos capazes de tomar decisões de uma forma mais inteligente. Pois se nos deixarmos levar apenas pelas emoções, as chances de decidir algo que faça com que sintamos arrependimento é muito grande, certo?

Por isso, foque em tomar decisões pautando-se mais na racionalidade. Assim você não decide, por exemplo, “faltar a aula” por preguiça, e simplesmente cumpre o seu compromisso pois sabe que ele é importante. Em outras palavras, você toma decisões que se baseiam mais no longo prazo, e não nas sensações vividas e sentidas apenas no presente.

2- Você controla atitudes impulsivas

Seguindo o mesmo ponto acima, o autocontrole emocional também impede que as suas atitudes sejam muito impulsivas. Pois quando estamos estressados ou irritados com algo, podemos acabar magoando alguém que amamos, não é mesmo?

Mas com o controle do que se sente, isso diminui consideravelmente. Você não será mais uma pessoa rude diante de um dia difícil, ou uma pessoa que simplesmente se isola quando está triste. Mas sim, saberá que mesmo em meio às emoções, é fundamental controlar as atitudes para manter boas relações.

3- Melhora as suas relações interpessoais

E por falar em manter boas relações, aqui está outro fator que torna o autocontrole emocional imprescindível na vida de qualquer pessoa: você aprende a se relacionar melhor. Isso porque você se torna capaz de ser mais tolerante e empático, ao passo que não deixará com que as suas emoções (de desacordo, por exemplo) afastem as pessoas que você gosta.

Somos todos diferentes, e isso pode despertar desconfortos emocionais. Ninguém quer ser contrariado… Mas, com um controle emocional apurado, a convivência é muito mais leve, fácil e equilibrada.

Experimente manter um olhar mais apurado sobre as suas emoções, evite se expor ininterruptamente aos seus gatilhos emocionais e veja como esse controle pode mudar a sua vida.