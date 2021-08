Está em dúvida sobre o que falar em uma entrevista de emprego? Pois saiba que você não é o único!

Afinal, nesse momento tão importante é natural sentir-se inseguro e ter dúvidas sobre a melhor forma de agir e articular suas opiniões e pensamentos.

Por isso, neste conteúdo nós visamos lhe ajudar nessa tarefa que, embora seja difícil, não é impossível. Esperamos que você consiga se sair muito bem na sua entrevista! Vamos lá?

O que falar em uma entrevista de emprego?

Antes de qualquer coisa, é importante você ter em mente que não se deve criar um roteiro muito engessado sobre o que falar em uma entrevista de emprego. Isto é, embora existam alguns apontamentos mais importantes, é necessário ter uma pitada de autenticidade e espontaneidade durante a conversa com o recrutador.

Afinal, não dá para agir como um “robô”, certo? Por isso, entenda que as sugestões abaixo devem ser usadas com cautela e coesão, de acordo com o seu jeito de ser.

Agora sim, podemos ir adiante. Continue lendo! 😉

1- Fale sobre as suas competências alinhadas à vaga

Quando você estiver falando de suas habilidades e competências, evite elencar aquelas que não têm muito sentido com a vaga que está sendo ofertada.

Quer um exemplo banal, mas, bem ilustrativo? Imagine que você está concorrendo a uma vaga de T.I. Aqui não faria sentido você dizer que sabe “cozinhar bem”, certo? Pois é, justamente isso que queremos dizer: foque nas competências que fazem sentido.

Você Pode Gostar Também:

2- Fale um pouco sobre você e alguns objetivos pessoais

Falar sobre você também é importante. Aqui você pode apontar alguns dos seus objetivos pessoais e metas para o futuro. Vale falar de coisas pessoais, desde que não sejam muito pessoais, claro. Tenha senso nesse sentido.

3- Retrate como a empresa faz parte desses objetivos pessoais

Comunique como a empresa poderá fazer parte desses seus objetivos pessoais. Afinal, assim você trará mais credibilidade para a sua atuação e mostrará o quanto a empresa pode ser um pilar importante na sua vida. E isso fará com que você pareça mais comprometido e focado na vaga ofertada.

4- Fale sobre experiências marcantes em outros empregos

Saber o que falar em uma entrevista de emprego é fundamental pois garante uma conversa fluída. Por isso, foque em apontar aquelas experiências marcantes em outros empregos. Isso pode enriquecer a sua imagem profissional e ainda apontar outras habilidades sutis que você possui e que se alinham à vaga.

5- Seja honesto na hora de falar sobre os seus defeitos

Por fim, saiba falar sobre os seus defeitos e não tente mascará-los. Tampouco use frases prontas, como: “sou perfeccionista”; isso pode diminuir a sua credibilidade.

Da mesma forma, para saber falar sobre os seus defeitos, lembre-se de trabalhar bem o seu autoconhecimento. Saiba quais são os seus limites, seus pontos fracos e também apresente quais medidas estão sendo postas em prática para melhorá-los. Isso ajudará a montar uma imagem positiva sobre você.

Agora que você já sabe mais sobre o que falar em uma entrevista de emprego, desejamos muita sorte para você. 🙂