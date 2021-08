o que falta para anunciar o número de beneficiários

O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional a Media Provisória (MP) que valida o novo Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro. O texto está nas mãos do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). No entanto, ainda não dá para saber alguns detalhes do projeto. Um dos pontos que ainda falta definir é a quantidade de beneficiários do programa.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,7 milhões de brasileiros são beneficiários do Bolsa Família. Esse número deve subir na nova versão do projeto. A questão agora é saber de quanto seria esse aumento. O Governo Federal afirma que ainda está estudando alguns dados para chegar nesta informação.

De acordo com o Ministro da Cidadania, João Roma, o Governo vai dar esse número logo depois de enviar a Reforma do Orçamento para o Congresso Nacional. É que é justamente este documento que vai mostrar as bases que o Planalto tem para gastar a partir do próximo ano. O Ministro João Roma disse isso durante uma entrevista para o programa A Voz do Brasil nesta terça-feira (10).

“Buscamos, inclusive, ampliar o número de beneficiários. Isso será feito logo após o envio da lei orçamentária ao Congresso Nacional”, disse o Ministro na entrevista. Apesar de dizer isso, Roma esquivou de dar uma data para isso. Então, na prática, não dá para saber quando o Governo Federal vai de fato dizer qual o total de usuários do programa em questão.

Datas

De acordo com informações de bastidores, a ideia dos principais nomes do Planalto é dar essa informação apenas mais para o final do próximo mês de setembro. No mesmo momento, eles também precisam dizer qual vai ser o valor médio de pagamentos que o programa vai ter a partir do próximo mês de novembro, quando os repasses começam.

Pessoas sem auxílios

O número de pessoas que irão receber o benefício pode parecer uma informação qualquer em um primeiro momento. O fato, no entanto, é que esse é um dado muito importante principalmente para quem está sem renda agora.

É que, na teoria, o Auxílio Brasil é mais uma esperança de ajuda para esses brasileiros. Quanto mais gente o Governo Federal deixar entrar, mais chances essas pessoas irão ter de conseguir uma renda a partir do próximo mês de novembro.

O Governo, no entanto, afirma que não pode dar essa informação ainda. De acordo com informações de bastidores, membros do Planalto estão com pensamentos diferentes sobre esse assunto. Por isso eles ainda não chegaram em um acordo.

Bastidores

De acordo com informações de bastidores, no entanto, é possível ter uma noção da quantidade de pessoas que irão entrar no benefício. A principal aposta do momento é que seriam algo em torno de 2 milhões de novos usuários.

Caso essa informação se confirme, não seria uma boa notícia para milhões de brasileiros que aguardam esse auxílio. É que muito provavelmente essa lista só contaria com os cidadãos que estão na fila de espera do Bolsa Família atualmente. Não caberia mais ninguém.

De qualquer forma, isso ainda não é uma informação oficial. Como dito, o Governo Federal ainda está em negociações para saber de fato quantos e quais são os cidadãos que devem entrar no benefício a partir de novembro.