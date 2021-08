Saber o que provoca o estresse no trabalho pode ser uma forma interessante de começar a “tratar” o problema.

Em outras palavras, reconhecer as causas dos sintomas pode fazer com que você lide diretamente com o que provoca o estresse, e não só com ele, que já é a consequência.

Sendo assim, neste conteúdo você verá 5 das grandes causas do estresse no trabalho. Esperamos que, a partir disso, você possa construir uma rotina mais leve e saudável.

Preparado? Então continue lendo. 🙂

O que provoca o estresse no trabalho?

Antes de qualquer coisa, é fundamental ter em mente que o estresse é algo multifatorial. Ou seja, pode ser que você esteja se sentindo esgotado no trabalho por conta de uma série de fatores, e não apenas um.

Por isso, observar a sua rotina, compreender os gatilhos emocionais por trás do estresse e tentar se organizar, são ações positivas que podem lhe ajudar.

Abaixo, no entanto, apresentamos algumas respostas para a pergunta de “o que provoca estresse no trabalho”. Use-as como um ponto de partida, mas lembre-se de sempre avaliar a sua situação de uma maneira singular.

Esclarecido esses fatores, vamos adiante.

1- Liderança confusa ou egocêntrica

Uma liderança muito confusa, que muda de posicionamento constantemente, pode deixar os liderados muito estressados e sem um rumo certo.

Da mesma maneira, se o chefe for muito egocêntrico, o problema também pode aparecer. Afinal, você pode se sentir sobrecarregado com as demandas alheias.

2- Metas fora da realidade

Se as metas são muito irreais, o problema também pode persistir. Isso porque você nunca atingirá a sensação de dever cumprido. Pelo contrário! Poderá ter a sensação de improdutividade em basicamente todos os seus dias de trabalho, minando a sua mente e causando um estresse absurdo diante da carga de trabalho.

Por isso que ter boas metas é tão importante.

3- Falta de organização e prioridades

Não conseguir se organizar e ter suas prioridades também é algo que provoca o estresse no trabalho.

Pois pare e pense: se não sabemos por onde começar, e quando acabar, como poderemos nos sentir produtivos? Impossível, certo?

Por isso, lembre-se de sempre estabelecer uma lista de prioridades para o seu dia, e trabalhe nela de modo efetivo.

4- Excesso de funções e dificuldade para delegar tarefas

A carga de atividades é, sem dúvidas, uma das maiores causas de estresse no trabalho, para muita gente. Só quem já esteve sobrecarregado de tarefas sabe o quanto isso é desgastante.

Assim sendo, delegar funções deixa de ser algo “que pode acontecer” e passa a ser essencial. Caso contrário, a sobrecarga tirará a sua energia mental e física.

5- Falta de prazos conclusivos

Assim como não ter prioridades e organização pode gerar estresse, a falta de prazos conclusivos e consistentes também.

Primeiro porque alguém pode cobrar algo antes do tempo; segundo porque você pode procrastinar e, mais tarde, se sobrecarregar de tarefas.

Portanto, procure sempre estabelecer prazos efetivos para as suas atividades, evitando deixar as tarefas muito “soltas” na sua rotina. Desse modo, você estará lidando bem com o que provoca o estresse no trabalho.