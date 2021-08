Neste conteúdo você entenderá o que são habilidades interpessoais e por que elas são importantes para o dia a dia de qualquer pessoa. Para isso, acompanhe este texto até o fim e fique por dentro de tudo sobre esse assunto. 🙂

O que são habilidades interpessoais?

As habilidades interpessoais são características humanas relacionadas à capacidade de interagir e se relacionar com as outras pessoas. É aquela capacidade de lidar com as pessoas em sua volta, sabendo ouvi-las, sem criar conflitos ou intolerância.

As habilidades interpessoais também se envolvem com a capacidade de lidar com as ações e emoções dos outros, aprendendo a agir de acordo com cada situação. Em outras palavras, você aprende a se portar de acordo com o contexto social no qual você está inserido.

Vale lembrar que “saber se portar” não está associado à anulação do sujeito. Isto é, você não precisa negligenciar quem é e sua forma natural de agir em prol de outras pessoas. Mas sim, a inteligência se envolve com o ato de criar um equilíbrio entre a sua forma de lidar com as pessoas, ao mesmo tempo em que elas reagem às suas ações e vice-versa.

Em suma, ter inteligência interpessoal é saber se relacionar com os outros, mesmo quando esses outros têm pensamentos diferentes, por exemplo.

Por que elas são importantes?

As habilidades interpessoais estão presentes em todos os contextos sociais, sem exceção. Só nos relacionamos a partir dessas habilidades. Sem elas, não saberíamos nos comunicar, lidar com o outro, ouvir o outro, reconhecer o outro e ser empático.

Por isso, é de suma importância sempre buscar desenvolver essas habilidades, para assim criar uma atmosfera mais saudável nas mais diversas esferas sociais, como:

Trabalho;

Relacionamento amoroso;

Família;

Amizades;

Ambientes estudantis;

Áreas públicas;

Entre outras esferas que nos colocam em contato com outras pessoas.

Como desenvolver essas habilidades interpessoais?

Para desenvolver essas habilidades é necessário lançar um olhar atento a alguns fatores igualmente importantes:

Escuta ativa: Aprender a escutar quem está em sua volta é sempre o primeiro passo para fortalecer as relações. Assim você foge daquela ideia de que tem sempre razão, além de quebrar preconceitos internos. Para isso, comece a ouvir de verdade o que o outro tem a dizer. Não deixe que os seus pensamentos atrapalhem o seu foco e o que está sendo dito.

Aprender a escutar quem está em sua volta é sempre o primeiro passo para fortalecer as relações. Assim você foge daquela ideia de que tem sempre razão, além de quebrar preconceitos internos. Para isso, comece a ouvir o que o outro tem a dizer. Não deixe que os seus pensamentos atrapalhem o seu foco e o que está sendo dito. Empatia: Saber se colocar no lugar do outro também é fundamental. Isso impede que você aja quando as emoções estão desequilibradas, por exemplo. Afinal, magoar uma pessoa é muito simples, mas, consertar o erro é, muitas vezes, difícil e demorado. Por isso, procure sempre desenvolver a sua empatia e não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você.

Saber se colocar no lugar do outro também é fundamental. Isso impede que você aja quando as emoções estão desequilibradas, por exemplo. Afinal, magoar uma pessoa é muito simples, mas, consertar o erro é, muitas vezes, difícil e demorado. Por isso, procure sempre desenvolver a sua empatia e não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Tolerância: Aprenda a ser uma pessoa mais tolerante. Evite ser aquele sujeito que tenta ter a razão o tempo todo. Considere que cada pessoa possui uma história e, consequentemente, uma verdade.

Aprenda a ser uma pessoa mais tolerante. Evite ser aquele sujeito que tenta ter a razão o tempo todo. Considere que cada pessoa possui uma história e, consequentemente, uma verdade. Trabalho em equipe: Desenvolva a sua capacidade de trabalho em equipe, pois isso também é fundamental e indispensável nos relacionamentos interpessoais.

Por fim, considere ainda trabalhar o seu autoconhecimento: pois é conhecendo a si mesmo que aprendemos as melhores formas de lidar com os outros. 😉