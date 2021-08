O que se sabe até agora sobre o programa do Planalto

O Governo Federal está em vias de anunciar mais detalhes sobre o seu novo Vale-gás. Desde que o Presidente Jair Bolsonaro tocou neste assunto, muita gente passou a ter muita curiosidade sobre esse tema. A má notícia para esses curiosos é que quase nada dentro desse projeto é de fato oficial ainda.

De qualquer forma, muita notícias que possuem relação com esse vale está saindo em diversos meios de comunicação. Então dá para ter uma base sobre esse novo programa. O primeiro desses pontos que estão circulando por aí é que o benefício em questão vai ter pagamentos bimestrais. O nome é complexo, mas o conceito não poderia ser mais simples.

Isso quer dizer nada mais que os repasses irão acontecer de dois em dois meses. É que o Governo Federal entende que as pessoas poderão usar esse dinheiro para comprar um botijão que dure dois meses, ou pelo menos algo muito próximo disso. Pelo menos essa é a ideia do Palácio do Planalto até aqui.

Outro ponto que deve se confirmar em breve é que esse vale-gás pode ter pagamentos como uma espécie de adicional dentro do Bolsa Família. Na prática, isso significaria dizer que os beneficiários do programa acabariam ganhando um dinheiro a mais para conseguir comprar o botijão no final de mês.

Caso essa informação se confirme, não seria uma boa ideia para quem não faz parte do Bolsa Família, mas mesmo assim precisa do dinheiro. É que se imagina que essas pessoas não entrariam no projeto em questão. De qualquer forma, ainda não há uma definição quanto a este ponto.

Vale-gás

O Governo Federal, vale lembrar, não é o primeiro a pensar em colocar um programa como este em ação. O estado de São Paulo, por exemplo, está pagando o seu desde algumas semanas atrás. A primeira parcela está no bolso das famílias.

A Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro aprovou nesta semana o seu próprio vale-gás. Por lá, o projeto vai funcionar como um adicional dentro do Auxílio Emergencial estadual do Governo.

Além desses exemplos, outros estados também estão analisando as possibilidades de criarem os seus programas semelhantes também. É que ao que parece o problema com os preços dos botijões está crescendo no país inteiro.

Auxílio Emergencial

Enquanto o Vale-gás não chega o Governo vai seguir com os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. Na próxima semana, aliás, eles deverão seguir com as liberações dos saques para os informais que recebem as parcelas do programa.

Recentemente o Palácio do Planalto anunciou oficialmente a prorrogação do benefício por mais três meses. Com isso, os pagamentos que deveriam ter chegado ao fim em julho, agora deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Pelo menos essa é a ideia.

Ao contrário dos valores do Vale-gás, que nós ainda não sabemos quais são, os montantes do Auxílio nesta prorrogação estão mais do que confirmados. De acordo com o Ministério da Cidadania, são parcelas que seguirão variando entre R$ 150 e R$ 375.