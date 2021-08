Você sabe o que um bom autocontrole pode evitar? Sabe por que devemos desenvolver a nossa capacidade de autocontrole, e por que ela é tão importante? Se ainda não, fique com a gente neste texto e saiba mais sobre essa habilidade que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Continue lendo!

O que um bom autocontrole pode evitar?

Um bom autocontrole pode evitar uma série de problemas. Ele é capaz de evitar que você tome decisões erradas, além de que lhe ajuda a pensar mais racionalmente sobre as situações. Também impede que a impulsividade comande as suas atitudes, sendo que essa traz malefícios para a sua vida.

Abaixo destacamos com mais detalhes os benefícios do autocontrole. Veja quais são eles:

1- Nos ajuda a tomar decisões mais sábias e consistentes

Quando praticamos e desenvolvemos o autocontrole, seja no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos pessoais, tendemos a tomar decisões de uma forma muito mais sábia. Isso porque não nos deixamos levar apenas pelas emoções que estamos sentindo no momento. Mas sim, baseamos a nossa decisão em toda a nossa construção de vida.

Por exemplo, se você está tentando economizar dinheiro, mas viu uma promoção imperdível em uma loja que você ama, o seu autocontrole impede que você tome a decisão de gastar sem precisar. Mas, sem o autocontrole, é bem possível que você coloque as suas economias a perder, por conta de uma compra “barata”.

Aqui, você estaria tomando uma decisão errada. Uma decisão que se baseou em algo de curto prazo, e não de longo prazo, como deveria ser.

2- Impede que você aja de maneira impulsiva e que provoque arrependimentos

Da mesma forma que um bom autocontrole pode evitar uma decisão errada, ele também garante que você não aja de maneira impulsiva. Afinal, quantas vezes você sentiu as emoções à flor da pele, a ponto de querer “jogar tudo pro alto”?

Novamente, à nível de exemplo, imagine que você está fazendo uma graduação muito difícil. Em determinado momento, você se sente extremamente estressado com uma matéria, mesmo que as outras sejam mais tranquilas. Porém, o estresse nubla a sua mente e faz com que você aja de maneira impulsiva: trancando a faculdade.

Mais tarde você se arrepende de ter deixado o tempo passar, com a faculdade trancada. E embora nunca seja tarde para voltar, o arrependimento estará ali, minando a sua mente.

3- Diminui as chances de comprometer as suas relações

Seguindo os dois apontamentos acima, um bom autocontrole pode evitar o comprometimento de suas relações. Afinal, quem nunca agiu de maneira impulsiva e magoou alguém? Ou quem nunca tomou uma decisão errada, que pudesse ser negativa aos olhos de quem amamos? Pois é…

O autocontrole impede que você coloque as suas relações a perder. Isso porque você passa a pensar de forma mais empática antes de agir, melhorando a sua convivência.

4- O que um bom autocontrole pode evitar: Fortalece o seu autoconhecimento

Por fim, o autocontrole também é capaz de fortalecer o seu autoconhecimento, uma vez que você pode saber quais são os seus limites; pontos fracos; “tentações”; entre outras possibilidades.

Busque sempre desenvolver esse autocontrole e veja o quanto ele é importante e pode mudar a sua vida. Escute as suas emoções, mas não permita que elas ordenem as suas ações.