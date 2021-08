Oeste-SP 1 x 2 Novorizontino-SP – Tigre abre 2 de frente, Rubrão pressiona, mas peca na finalização

Barueri, SP, 15 (AFI) – Neste domingo, Oeste e Novorizontino deram continuidade a 12° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu às 11h, na Arena Barueri e terminou com a vitória do Novorizontino pelo placar de 2 a 1.

Com a vitória, o time de Novo Horizonte chega a 23 pontos e segue na vice-liderança do Grupo B. Já o Oeste, é lanterna com apenas seis pontos.

VEJA OS GOLS !

O JOGO

Na primeira etapa, as equipes apresentaram bom futebol em um jogo equilibrado. Logo aos dois minutos, Bruno Aguiar ganhou no cruzamento, cabeceou e assustou o goleiro do Oeste. O jogo seguiu sem nenhuma grande chance para ambos os lados.

Porém, aos 23 minutos, Victor Lisboa protagonizou um lance incrível. Cléo SIlva foi ao fundo e cruzou rasteiro. Sem ameaça alguma na área, o zagueiro do Oeste resolveu dar um chutão, pegou muito mal na bola e mandou para o fundo do gol de Fernando Henrique.

Em desvantagem, o Rubrão foi em busca do gol de empate. Na marca de 27 minutos, Léo Artur cobrou falta na ângulo, mas o goleiro Lucas Pereira salvou o que seria um golaço de empate. Minutos mais tarde, Gustavo Salomão fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Zeca, que se jogou na bola, mas não alcançou.

ETAPA FINAL

O segundo tempo começou da mesma forma, com o Novorizontino indo para cima logo no início. Com apenas três minutos, Cléo Silva ampliou. Danielzinho fez ótima jogada, entrou na área e só rolou para o jogador completar com o gol escancarado.

Sem outra alternativa senão atacar, os donos da casa assustaram novamente. Desta vez com Zeca, que bateu de dentro da área, exigindo grande defesa do goleiro do Novorizontino. Com a vantagem, o Novorizontino apenas controlava o jogo, deixava o relógio passar e incomodava em contra-ataques. Cléo Silva, de novo, quase ampliou na marca dos 27. O camisa sete arriscou um chute de longa distância e levou muito perigo.

Mas com a postura muito defensiva do adversário, o Oeste passava a gostar cada vez mais do jogo, até que aos 31 minutos, Luis Ricardo fez bom passe em profundidade para Léo Artur, que chegou batendo de primeira, cruzado, sem chances para Lucas Pereira. E o empate quase veio dois minutos mais tarde. Kalil bateu de longe, a bola desviou no meio do caminho e bateu na trave.

Nos minutos finais, o Novorizontino abdicou do jogo e segurou uma tremenda pressão. Robertinho de fora da área, Gustavo Salomão e Douglas até tentaram, mas pecaram na finalização, fazendo com que o 2 a 1 persistisse no placar.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Os times voltam a jogar no final de semana. O Oeste se prepara para encarar o Criciúma, no domingo que vem, às 11h. Já o Novorizontino entra em campo no sábado, no mesmo horário, contra o São José-RS.