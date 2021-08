Oeste-SP 2 x 1 Figueirense-SC – Milagre! Lanterna vence a primeira e complica Figueira!

Barueri, SP, 08 (AFI) – Milagre na Arena Barueri. O lanterna Oeste finalmente desencantou na Série C do Campeonato Brasileiro a superar o Figueirense, por 2 a 1, na manhã deste sábado, pela 11ª rodada. Luizinho e Deivid anotaram os gols paulistas, enquanto Bruno Paraíba fez para os catarinenses.

Mas apesar do triunfo, o Oeste segue na última colocação com apenas seis pontos, a cinco do primeiro rival fora da degola. O Figueirense, enquanto isso, parou na sétima colocação com 13 pontos, a quatro da zona do descenso e a seis do G4.

OLHA O RUBRO!

O Oeste entrou em campo disposto a encerrar o jejum de vitórias. Aos 17 minutos, Zeca girou e bateu firme, mas Rodolfo Castro fez grande defesa. O Figueirense também chegou perto do gol aos 29 minutos. Andrew aproveitou cruzamento de Diego Tavares e, mesmo na marca do pênalti, errou o alvo.

Aos 35 minutos, os paulistas abriram o marcador. Luizinho recebeu de Zeca e, sem marcação, fuzilou para as redes. O Figueirense quase empatou aos 38 minutos em cabeçada à queima roupa de Bassani, mas Fernando Henrique fez grande defesa.

MAIS UM!

No segundo tempo, o Oeste foi certeiro ao ampliar a partida. Logo aos 10 minutos, Deivid se antecipou à zaga em cruzamento de Luís Ricardo e marcou o segundo dos mandantes. Aos 17 minutos, João Paulo soltou o pé e Fernando Henrique fez ótima defesa. A bola ainda tocou no travessão do Oeste.

Aos 27 minutos, o Oeste quase fez o terceiro em chutaço de Léo Artur, mas Rodolfo Castro fez boa defesa. O Figueirense respondeu cinco minutos depois em chute firme, da entrada da área, de Rayne, mas Fernando Henrique se esticou todo para defender.

Aos 34 minutos, o Oeste ficou com um jogador a menos após Rodrigo Sam fazer falta dura em André Krobel e ser expulso pelo árbitro mato-grossense Alinor Silva da Paixao. O Figueirense se animou e foi para cima. Bassani cobrou falta com perigo aos 37 minutos, mas Fernando Henrique defendeu. Aos 46 minutos, Bruno Paraíba acertou o pé na entrada da área e diminuiu para o Figueira.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 12ª rodada, o Oeste fará duelo paulista contra o Novorizontino no domingo (15), às 11 horas, novamente na Arena Barueri. Na segunda-feira (16), às 20 horas, o Figueirense pegará o Paraná no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.