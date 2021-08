Oeste x Figueirense – Duelo de times com objetivos distintos

Barueri, SP, 06 (AFI) – Neste domingo às 11h, na Arena Barueri, o Oeste busca a sua primeira vitória na Série C para tentar se afastar do rebaixamento contra o Figueirense, que venceu seu último duelo por 2 a 1 perante ao Novorizontino. Mas continua abaixo das expectativas.

Mesmo com a troca recente de treinador, o Oeste não consegue engrenar e voltar a apresentar o bom futebol na época da Série A2. João Brigatti assumiu o time recentemente e ainda não conseguiu a primeira na competição e vem flertando com a Série D. Atualmente o time ocupa a lanterna do Grupo 2 com 3 pontos conquistados em 10 jogos.

O Figueira vem enfrentando a maior crise de sua história. Recém-rebaixado para a Série C, o time vem fazendo um futebol bem abaixo do esperado e ocupa apenas a sétima colocação com 13 pontos, mas está apenas quatro do G4 e tem 3 vitórias na competição. O Figueirense conseguiu uma vitória importante contra o Novorizontino por 2 a 1. Resultado que permitiu equipe sonhar com a classificação.

OESTE

O time tem apenas o desfalque do jogador De Paula que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão nesta rodada. Na última partida o treinador João Brigatti organizou bem a equipe que causou dificuldades ao Mirassol e com isso não deve fazer alterações na equipe para o confronto contra o Figueirense.

FIGUEIRENSE

O time do treinador Jorginho tem dois desfalques para esta partida. O volante Vinicius Kiss está no DM com luxação no braço direito. Já o lateral-esquerdo Renan Luís foi expulso na partida contra o Novorizontino e cumpre suspensão nesta rodada. O ponto positivo foi que o atacante Everton Brito, que foi contratado recentemente, está regularizado no BID e pode estrear, ficando a critério do treinador.