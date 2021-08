Oficial: Marcos Mion é contratado pela TV Globo e Multishow

Marcos Mion é o novo integrante da TV Globo e do Multishow. A notícia foi anunciada nesta última sexta-feira (06). O apresentador vai estrear no dia 4 de setembro no programa ‘Caldeirão’. Ele apresentará uma nova versão do programa de sábado até dezembro. Já no Multishow, são diversos projetos para 2022, em fase de desenvolvimento, que incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que serão divulgadas em breve.