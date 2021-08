Olimpíadas: beijo de Bruno Fratus e esposa vira ‘zoeira’ com Medina e Yasmin; entenda

Ao ganhar a medalha de bronze nos 50m livres nas Olimpíadas de Tóquio, o nadador Bruno Fratus fez o que todo atleta gostaria de fazer: quebrou o protocolo e deu um beijão na sua esposa, Michelle Lenhardt. Os internautas logo encontraram um motivo perfeito para ‘zoar’ o surfista Gabriel Medina, que não pôde levar a esposa, Yasmin Brunet, para os Jogos.

Por causa dos protocolos contra a covid-19, o comitê organizador permitiu que os atletas levassem apenas seus respectivos treinadores, mantendo assim uma equipe reduzida e uma menor circulação de pessoas na Vila Olímpica. A decisão não agradou Medina e Brunet, que movimentaram a internet com o assunto até o dia do embarque do surfista.

E não, a decisão não foi de ‘um peso e duas medidas’. Bruno Fratus só pôde dar aquele beijão na esposa porque ela é também a sua treinadora. Desde de 2016, a nadadora gaúcha assume o comando técnico do marido.

Mesmo assim, os internautas não deixaram a situação passar em branco e alfinetaram o casal ‘do surf’. “Bruno Fratus saiu das olimpíadas com 3 coisas que o Medina não teve: beijo da esposa, medalha e pódio!”, escreveu um deles. Confira: