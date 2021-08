OLX Brasil oferece 100 vagas de emprego em home office

As oportunidades são para jovens aprendizes, estagiários, analistas, especialistas e ainda para posições de coordenação e gerenciamento nas unidades OLX e ZAP+. Os contratados receberão todos os equipamentos necessários trabalhar em casa. Após a pandemia, será necessário que os profissionais possam residir nas cidades onde a empresa tem escritórios, no Rio de Janeiro e São Paulo.

A OLX Brasil, plataforma de compra e venda online, está com 119 vagas de emprego em aberto nas áreas de Engenharia, Produto, Comercial, Operações e Corporativa. No momento, toda a empresa está trabalhando por meio remoto (home office).

Já as vagas no time de tecnologia terão o trabalho 100% em home office mesmo após a pandemia. As posições são para engenharia, produto, dados e design.