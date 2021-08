Omie anuncia 100 novos empregos pelo país; veja cargos

Omie anuncia muitas oportunidades de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 100 vagas com muitos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Omie divulga vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas

A Omie divulgou mais de 100 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas funções em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece convênio médico, auxílio creche, desconto em produtos, vale refeição, convênio odontológico, consignado, home office, vale transporte, auxílio academia, convênio com empresas parceiras e seguro de vida. Dentre as vagas abertas, estão:

Sdr (Sales Development Representative) – Fortaleza;

Analista de Processos – São Paulo;

Analista de Projetos – São Paulo;

Executivo(a) de Contas – Recife;

Executivo(a) de Vendas – Recife;

Estágio Financeiro – São Paulo;

Especialista de Produto – Palmas;

Estágio em Suporte Técnico – São Paulo;

Executivo de Contas – Praia Grande;

Sdr (Sales Development Representative) – Barueri;

Executivo(a) de Contas – São Caetano;

Revisor (Design) – São Paulo;

Especialista de Produto – Mogi Mirim;

SDR (Sales Development Representative) – Mogi Mirim;

Executivo(a) de Contas – Mogi Mirim;

Executivo(a) de Vendas – Mogi Mirim;

Analista de Projetos – todo Brasil;

Coordenador de Qualidade – São Paulo;

Executivo de Vendas – Rio de Janeiro;

Executivo(a) de Contas – São Paulo;

Sdr (Sales Development Representative) – Belo Horizonte;

Executivo de Contas – Goiânia;

Analista de Performance Comercial – São Paulo;

Executivo(a) de Vendas – Ouro Preto;

Executivo(a) de Contas – Pouso Alegre;

Gerente de Unidade – Omie Florianópolis;

Executivo(a) de Contas – Florianópolis;

Executivo(a) de Vendas – Palmas/TO;

Executivo(a) de Contas – Brasília;

Executivo(a) de Vendas – Omie São José do Rio Preto/SP;

Analista de Segurança Cibernética Pleno (Red/Blue Team) – todo Brasil;

Coordenador(a) de Consultoria Comercial – São Paulo;

Gerente de Sucesso do Cliente (Relacionamento, Retenção, Expansão) – todo Brasil;

Coordenador Comercial – São Paulo;

Coordenador Financeiro (Tesouraria) – São Paulo;

Analista Bi – São Paulo;

Analista de Fp&a Sr – São Paulo;

SDR (Sales Development Representative) – Curitiba;

SDR (Sales Development Representative) – Sorocaba;

Executivo de Vendas – Osasco;

Executivo de Contas – Sorocaba;

Executivo(a) de Vendas – Itapira/SP;

SDR (Sales Development Representative) – Itapira/SP;

Analista de Integração Contábil – todo Brasil;

Executivo(a) de Vendas – São Luís/MA;

Executivo(a) de Contas – São Luís/MA;

Analista de Trade e Eventos – São Paulo;

Assistente Comercial – todo Brasil;

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Omie, os interessados precisam acessar o site de inscrição, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

