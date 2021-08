Ônibus será reforçado a partir deste sábado (21) no bairro Doron

A operação de transporte no bairro Doron será reforçada, a partir deste sábado (21), com o atendimento de mais uma linha. A 0933 – Rio das Pedras x Praça da Sé terá sua base operacional transferida para a região, e passará a se chamar Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé. O bairro atualmente é atendido por três linhas (1125 – Doron x Barra R1; 1125-01 – Doron/ Narandiba x Rio Vermelho; e 1127 – Doron/Narandiba x Ribeira).

De acordo com a SEMOB, a linha 0933 irá funcionar como circular, fazendo até 47 viagens em dias úteis, com intervalos de 15 minutos nos horários de pico.

“Esta linha dará uma maior frequência de atendimento aos usuários do bairro, passando por localidades de grande movimento e, se for necessário, com maior facilidade de integração”, destacou o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller.