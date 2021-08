Onlyfans proibirá conteúdos sexualmente explícitos a partir de outubro

O OnlyFans anunciou nesta quinta-feira (19) que proibirá conteúdos sexualmente explícitos a partir de outubro. Os usuários ainda poderão publicar fotos e vídeos nus, desde que estejam de acordo com as políticas de uso. As informações são do site Bloomerang.

A plataforma ganhou fama durante a pandemia, pois profissionais do sexo, músicos e influenciadores a usaram para cobrar dos fãs o acesso exclusivo a fotos, vídeos e outros materiais. Novas informações sobre a mudança serão divulgadas em breve.

“Para garantir a sustentabilidade a longo prazo de nossa plataforma e continuar a hospedar uma comunidade inclusiva de criadores e fãs, devemos desenvolver nossas diretrizes de conteúdo”, afirma a assessoria do site.