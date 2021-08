Opah IT abre 140 vagas com salários de até R$20 mil; confira

A Opah IT, empresa especializada no desenvolvimento de soluções customizadas de TI, está com 140 vagas de emprego em aberto na área de tecnologia. Os salários são de destaque, já que eles variam entre R$ 2.000 a R$ 20.000 por mês.

No ano passado, a empresa se tornou referência no mercado por conta da implementação dos chamados “squads as a service”, demanda que aumentou consideravelmente durante a pandemia.

O trabalho será no modelo remoto e é por isso que os profissionais podem ser de todo o Brasil. Dentre as funções em aberto estão desenvolvedores, engenheiros e qa automatizador. Para se inscrever no processo seletivo, os candidatos devem acessar o site e cadastrar currículo na função pretendida.