Open banking e cadastro positivo; entenda

O Open Banking, um sistema de compartilhamento de dados financeiros que começou a funcionar no Brasil, pode ajudar ainda mais na concessão de crédito e serviços financeiros personalizados.

Hoje o que é acessado para liberação de crédito ou outros serviços pode ser o cadastro positivo. Este tipo de cadastro mede o score, mas de uma forma diferente do que o cadastro negativo.

No cadastro positivo, em que as pessoas foram migradas automaticamente, o pagamento de contas em dia é levado em consideração para o aumento do score. Antes, o histórico negativo era o mais relevante e poderia significar ter sempre o seu score lá embaixo.

Com a mudança de posicionamento, agora é muito mais fácil aumentar o seu score e, assim, “diminuir” o perfil de risco que você pode representar ao precisar de um serviço financeiro, como um financiamento.

O cadastro positivo deve se somar ao open banking, que é o compartilhamento de dados entre as instituições financeiras dos clientes.

Veja abaixo uma série de perguntas e respostas sobre a novidade:

Qual a vantagem do Open Banking?

Essa funcionalidade promete entregar serviços financeiros personalizados, independente se você tiver conta no banco que deseja a contratação de algum serviço financeiro.

Isso seria possível porque o banco A, receberia informações do banco B, a qual a pessoa tem conta e poderia entregar um serviço de acordo com o perfil do cliente.

A funcionalidade promete também aumentar a competitividade entre os bancos, na hora de atrair cliente e oferecer linhas de crédito.

O sistema já funciona em outro lugar do mundo?

Sistemas similares já funcionam no Reino Unido desde 2008. A Austrália e outros países, como o EUA, também estudam aderir à medida.

Neste caso, cada país deve definir sua legislação e estruturas para que isso aconteça. Levando em consideração que cada país possui seu mercado financeiro diferenciado entre si.

Todos os bancos participarão do Open Banking?

Não. Os bancos tradicionais como Santander, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco serão obrigados a aderir ao Open Banking. Já outras instituições financeiras tem liberdade de escolha, como o Nubank, que é uma fintechs.

Quem irá monitorar todo este sistema?

O Open Banking será monitorado pelo Banco Central. Entre os atribuições do banco público será verificar se a legislação está sendo cumprida e punir participantes que a descumpram.

Por fim, vale destacar que todo e qualquer dado só será fornecido com a autorização do cliente.