Operário 1 x 1 Brusque – Com gol aos 48 minutos do segundo tempo, Fantasma busca empate em casa

Ponta Grossa, PR, 15 (AFI) – Com gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo por Fábio Alemão, o Operário buscou o empate e no fechamento da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ficou no 1 a 1 com o Brusque. A partida foi disputada estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Edu, agora artilheiro isolado da Série B com onze gols, marcou o gol do Brusque também no segundo tempo.

Com o empate, o Operário fica na décima posição, com 27 pontos e vê sua ascensão na Série B interrompida – o time paranaense vinha de duas vitórias seguidas sobre Remo e Botafogo.

O Brusque, que vinha de duras derrotas consecutivas para Cruzeiro e CRB com 24, é o 12ªº colocado.

O JOGO

O Operário iniciou a partida de forma tímida, mas aos pouco foi pegando o controle da partida. A equipe paranaense apresentava pouco repertório ofensivo. Quando conseguia chegar ao ataque, pecava na hora da finalização, tanto de fora da área, quanto em lances dentro da área.

O Brusque jogava mais se defendendo e jogando na base do contra-ataque. Foi assim que aos 20 quase fez, quando Thiago Alagoano cruzou, Nonato desviou e Thiago Braga jogou para escanteio.

Nos últimos dez minutos, Operário chegou com real perigo ao gol do Brusque. Primeiro com Thomaz de fora da área aos 36, depois aos 43, quando Rafael Longuine interceptou passe de Edu, avançou e mandou de fora da área acertando a trave.

ETAPA FINAL

O segundo tempo começou com as duas equipes procurando o gol, mas foi o Brusque quem marcou. Aos 13 minutos, Alex Ruan lançou Airton pela esquerda, o lateral cruzou para o artilheiro Edu marcar de cabeça. É o 11º gol dele na Série B.

O Operário, atrás no marcador, pressionou o Brusque. Logo após do gol, criou duas boas chances, com Rodolfo Filemon e Rafael Longuine, mas os dois pararam no goleiro Zé Carlos.

O Brusque, mesmo na frente no placar, não abdicou do ataque e na base do contra-ataque chegou com perigo. Aos 26, Garcez apareceu sozinho na frente de Thiago Braga e o goleiro do Operário salvou.

Até o final, o Operário foi atrás do empate, mas faltava qualidade para buscar o gol. Aos 48, conseguiu o objetivo. Djalma Silva levantou na área e Fábio Alemão cabeceou para empatar. Foi o último lance da partida.

CONFIRA O GOL DE EMPATE



PRÓXIMOS JOGOS

Pela 19ª rodada, o Operário joga na quarta-feira (18) diante do CRB, em Maceió. O Brusque, um dia depois, recebe o Goiás, em Bursque-SC.