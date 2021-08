Operário x Brusque – Fantasma quer encostar ainda mais no G4 da Série B

Ponta Grossa, PR, 14 (AFI) – Animado, o Operário quer seguir subindo na classificação, mas para isso terá que vencer o Brusque neste domingo, às 20h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Fantasma teve ótimo início, caiu de produção e agora está se recuperando na tabela da Série B. Já são duas vitórias consecutivas, a última sobre o Botafogo, por 1 a 0, num resultado que colocou o time na oitava colocação com 27 pontos ganhos. Se fizer o dever de casa, o time se aproximará ainda mais do G4 – grupo de acesso.

Já o Brusque vem tendo uma final de primeiro turno muito fraco. O time vem de duas derrotas consecutivas, a pior frente ao CRB, por 3 a 0, em Maceió. Com isso, o time catarinense ficou com os mesmos 24 pontos e em décimo primeiro lugar – cada mais distante da parte de cima da classificação.

FANTASMA COM RETORNOS

Para esta partida, o técnico Matheus Costa contará com retornos importantes. Isso porque o zagueiro Fábio Alemão cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo e volante Rafael Chorão havia ficado de fora também por suspensão, só que por ter recebido cartão vermelho.

Quem deve seguir no time titular é o meia Rafael Longuine, que estreou contra o Botafogo e recebeu elogios do treinador. O jogador ainda não está 100% fisicamente, mas já mostrou qualidade com a bola nos pés e será uma das armas do alvinegro por mais três pontos no Germano Kruger.

BRUSCÃO ‘REFORÇADO’

Com duas derrotas consecutivas, a ordem no Brusque é evitar a ‘trinca’ e evitar uma pressão ainda maior nos bastidores. Para isso, o técnico Jerson Testoni terá o retorno do lateral-esquerdo Airton e do volante Zé Mateus, que ficaram de fora da última rodada para cumprir suspensão automática pelo terceiro amarelo.

A tendência é que Airton entre no lugar de Alex Ruan e Zé Mateus ocupe a vaga de Rodolfo Potiguar. Ainda no meio-campo, o treinador carrega a dúvida para saber quem será o companheiro de Zé Mateus na marcação, com Nonato e Pepê sendo as opções no elenco.