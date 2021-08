Os principais eventos da Guerra Fria: um resumo

Os principais eventos da Guerra Fria: confira!

A Guerra Fria, evento que aconteceu entre os anos de 1947 e 1991, foi um dos conflitos mais importantes de toda a história contemporânea.

Assim, não é de se surpreender que os principais eventos da Guerra Fria sejam cobrados com frequência pelas principais provas do país.

Dessa forma, é fundamental que você domine os eventos de maior relevância do período. Vamos conferir, a seguir, um resumo sobre o tema.

Conferências de Yalta e Potsdam

As conferências de Yalta e Potsdam aconteceram no ano de 1945, pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesses dois eventos foram decididos os rumos que a Europa tomaria a partir daquele momento.

Decidiu-se, por exemplo, que o leste europeu ficaria sob influência da URSS e que a parte ocidental ficaria sob influência capitalista. Ainda, foi nesse momento que a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação, que ficariam sob o comando da União Soviética, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos.

O início da Doutrina Truman

A Doutrina Truman, criada no ano de 1947, marca, oficialmente, o início da Guerra Fria e também o início de uma onda anticomunista em todo o mundo ocidental.

Você Pode Gostar Também:

Guerra da Coreia

A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1950 e 1953, envolvendo a Coreia do Norte, sob influência soviética, e a Coreia do Sul, sob influência do mundo ocidental.

Guerra do Vietnã

A Guerra do Vietnã, que se iniciou no ano de 1955, marca um dos maiores conflitos de toda a Guerra Fria.

Os embates, que perduraram por 20 anos, envolveriam as tropas americanas, que lutaram em solo vietnamita, e os exércitos do Vietnã, que agiam sob influência da União Soviética.

Crise dos Mísseis

A Crise dos Mísseis, que aconteceu no ano de 1962, é considerada um dos eventos mais importantes e de maior impacto de toda a Guerra Fria.

O evento se iniciou no mês de outubro de 1962 e pode ser considerado um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a URSS. A crise se iniciou com a instalação (feita pela União Soviética) de mísseis apontados para os EUA em Cuba.