Os usuários de internet mais ativos: jogos, bate-papos por vídeo, lojas online

Às vezes é difícil entender a velocidade com que a internet penetrou em todas as áreas do nosso cotidiano. A capacidade de se comunicar, trabalhar, estudar ou somente passar um momento agradável na web tornou-se uma realidade em todos os momentos. Mas a tecnologia vai ainda mais longe. Por exemplo, existem geladeiras que são capazes de “ver” quais produtos você precisa comprar e encomendá-los online sozinhas. Existem tecnologias domésticas inteligentes que até há pouco tempo só eram possíveis no reino da fantasia. Você pode gerenciar um grande número de elementos da sua casa diretamente do seu celular, não importa onde você esteja no mundo.

Vamos dar uma olhada em alguns dos casos de tecnologias da internet que são usadas frequentemente. É verdade que casas inteligentes ainda são raras, mas a inteligência artificial aplicada a aparelhos está penetrando nossa vida cotidiana, ainda que mais lentamente que em outras áreas. Algumas das áreas mais relevantes são as redes sociais, a educação, os bancos online, entre outras. Hoje queremos focar em três casos de uso popular para a internet.

Jogos online

Os jogos de computador solo ainda são populares, mas é o gaming online que está fazendo essa indústria crescer mais rapidamente. A oportunidade de entrar no seu jogo favorito com amigos ou jogadores aleatórios e jogar juntos é uma experiência verdadeiramente única. Quais são os jogos online mais populares hoje?

Fortnite

Um jogo no gênero “Batalha Real” cujo principal objetivo é sobreviver contra outros jogadores. No final, apenas um em cem jogadores irá sobreviver. O jogo adicionou recentemente novos modos, mas o modo “Batalha Real” continua sendo o mais relevante. Fortnite tem atualmente mais de 300 milhões de jogadores ativos e o recorde máximo de jogadores online ao mesmo tempo – 8,3 milhões de pessoas.

PUBG

Um concorrente bastante popular do Fortnite, mas com um maior ênfase no realismo, gráficos menos cartunescos e uma abordagem geralmente mais séria. O seu número de jogadores ativos é menor, mas isso deve-se em parte ao seu acesso pago. Ao contrário do Fortnite, você não poderá jogar PUBG de graça.

GTA Online

Junto com o sucesso avassalador do jogo solo GTA V, a empresa Rockstar lançou GTA Online, que vem encantando os seus jogadores pelo oitavo ano consecutivo e está sempre em constante evolução, com novos DLCs a serem lançados. Apesar de alguns problemas técnicos, GTA Online continua sendo um dos jogos multiplayer mais populares do mundo.

World of Warcraft

O WoW é um verdadeiro veterano no mundo dos jogos online. É difícil imaginar, mas esse MMORPG saiu em 2004 e ainda é muito popular, apesar de agora estar a enfrentar alguns polêmicas e perda de jogadores. Atualizações e adições foram regularmente lançadas, melhorando gráficos e jogabilidade. A propósito, em 2008 o jogo entrou para o Guinness Book of Records como o MMORPG mais popular do mundo.

Bate-papos por vídeo: Omegle e seus concorrentes

Não é surpresa para ninguém se dissermos que o uso mais comum da internet é a comunicação com outras pessoas. Existem vários formatos de comunicação e um dos mais interessantes é o uso de plataformas de bate-papos por vídeo. Estas são as plataformas mais populares:

Omegle

O Omegle foi o pioneiro entre as roletas de bate-papo. O site funciona desde 2009 e ainda é bastante popular, mas a falta de um filtro de gênero para busca, um fraco sistema de moderação e um design atualizado já estão afastando muitos usuários.

Omegle Brazil

O Omegle Brazil é uma das alternativas ao Omegle. O serviço conecta usuários com outros usuários e possui sistema de moderação e serviço de suporte.

ChatRandom

Este é um popular bate-papo por vídeo anônimo com uma ampla gama de funções. Você pode conversar cara a cara com novas pessoas e também descobrir outros formatos de comunicação. Por exemplo, poderá visitar salas de bate-papo temáticas divididas por interesses, conhecer garotas em um bate-papo separado ou entrar em um bate-papo gay. O ChatRandom tem muitos mais recursos que o Omegle.

Flingster

O Flingster é um bate-papo por vídeo anônimo para encontros “adultos”. Aqui não há tópicos proibidos e o site é ideal para flertar, fazer sexo virtual e namorar tendo em mente um futuro encontro real.

Bazoocam

O Bazoocam é um bate-papo de vídeo bastante popular. Como acontece com o Omegle, o design no Bazoocam está hoje desatualizado e tem recursos bastante limitados. No entanto, a plataforma ainda tem um público engajado, em grande parte graças à função de streaming de vídeo que os usuários podem usar. Não existem aqui regras muito restritivas e, por isso, muitas das transmissões são bastante reveladoras.

Online shopping

Fazer compras na Internet é uma atividade muito popular há vários anos e o número de lojas online e outras plataformas de vendas está crescendo constantemente.

Amazon

A Amazon é a maior plataforma de comércio eletrônico dos EUA e do mundo. A companhia foi fundada em 1994 e está hoje em todo o mundo, negociando em vários setores. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é o homem mais rico do planeta.

eBay

O eBay é uma plataforma de leilões online onde qualquer pessoa pode colocar suas mercadorias à venda. Em seguida, outros usuários fazem suas ofertas em uma espécie de leilão e a maior oferta recebe o produto. O eBay existe há mais de 25 anos e não perdeu sua popularidade até hoje.

Walmart

A Walmart é uma empresa americana e é a maior rede de venda por atacado e varejo do mundo. Foi fundada em 1962 e, em 2018, seu volume de vendas ultrapassou US $500 bilhões. A Walmart tem um grande número de subsidiárias e escritórios representativos em todos os países desenvolvidos do mundo.

AliExpress

Esta é uma colossal plataforma de negociação virtual que começou sua operação em 2010. Hoje é possível comprar quase tudo aqui, com os produtos a serem entregues em qualquer lugar do mundo. Até 2018, apenas vendedores chineses trabalhavam no Aliexpress, mas agora a empresa está se tornando verdadeiramente internacional.

IKEA

Uma loja internacional de móveis e utensílios domésticos com versão online. O principal conceito da empresa é que os compradores montam quase todos os móveis após os receberem. Esse processo é normalmente bastante simples, com instruções claras e todas as ferramentas incluídas no pacote. Essa inovadora abordagem da empresa sueca reduziu significativamente o custo de produção e consequente preço final, o que também influenciou positivamente a popularidade da IKEA.

Resumindo

A internet nos oferece enormes oportunidades de estudo, trabalho, compras com condições vantajosas e entretenimento. Você só tem que decidir como usar essas oportunidades e que aplicativos e sites utilizar.

Provavelmente, em um futuro próximo, a internet se tornará uma parte ainda mais importante da nossa vida, o que é uma tendência positiva na nossa opinião. Vamos usar as tecnologias modernas da melhor forma!